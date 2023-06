Hvad er det med Fyn og 'X Factor'?

TV 2 har i løbet af foråret og forsommeren afholdt 'pop up'-castings rundt omkring i landet for at finde nye talenter til næste sæson af 'X Factor'.

På Fyn afholdt man den indledende casting-runde i Nyborg, men ifølge Fyens Stiftstidende, var det meget, meget få fynboer, der stillede op.

På årets Tinderbox Festival i Odense vrimler det med fynboer, der godt kan lide musik, så B.T. tog en tur rundt på festivalpladsen for at få deres forklaring på den manglende vilje til at stille op i 'X Factor'.

'Der er ikke mere talent', lyder det først.

'Vi synger måske bare dårligt,' lyder det fra en anden.

'Vi havde slet ikke hørt om det,' lyder det fra to veninder.

