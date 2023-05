I december gik det helt galt på settet til det britiske bil- og underholdningsprogram 'Top Gear', som produceres af BBC.

Værten Freddie Flintoff havde et forfærdeligt uheld, hvor han ved høj hastighed kørte galt.

Han skadede sin kæbe alvorligt og brækkede flere ribben. Det er endnu uvist, om han vender tilbage til skærmen.

Men det er ikke kun Freddie Flintoff, som er påvirket af uheldet. Også de medarbejdere på 'Top Gear', som så uheldet, er hårdt ramt.

Derfor er flere nu blevet nødt til at holde fri, fordi de er ramt af ptsd.

Det skriver Daily Mail.

»Scenerne var forfærdelige, noget, man virkelig ville ønske, at man kunne glemme at have set. Tanken om at vende tilbage for at udføre den slags arbejde er bare for meget for nogle,« lyder det fra en unavngiven medarbejder på produktionen.

»Det har været en forfærdelig hård tid for alle, som var en del af uheldet. Der er nogle, der stadigvæk kæmper, som har fået orlov fra arbejdet.«

Freddie Flintoff var nødt til at vente 45 smertefulde minutter på ulykkesstedet, før en lægehelikopter og båre var på stedet.

BBC er blevet kritiseret for ikke at have haft godt nok styr på sikkerheden ved ulykken, hvor værten uden hjelm kørte galt i en åben sportsvogn, som ikke havde airbags. Der er nu ved at blive udarbejdet en undersøgelse, som skal konkludere, hvad der gik galt.

»Vi har undskyldt over for Freddie og vil blive ved med at støtte ham gennem hans bedring,« lyder det fra tv-stationen.