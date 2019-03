Parret fra grønt hus har taget en stor beslutning, selvom de ikke vandt 'Nybyggerne'.

Onsdag blev Ida og Mads kåret som de femte vindere af ‘Nybyggerne’ på TV 2. Det betød, at hverken Sif og Mathias eller Lourdes og Nicolai vandt drømmehuset til 2,6 millioner. Det var de afklarede med, og begge par under Ida og Mads sejren. Lourdes og Nicolai er også glade for, at deres nye venner kommer til Randers, så de på en måde kan de fortsætte naboskabet, der begyndte i ‘Nybyggerne’.

Men hvad skal der så ske nu for parret fra grønt hus nu?

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan høre, Emil Thorup fortælle, hvorfor han er skrækkelig at bo sammen med:

Forud for finalen fortalte Lourdes og Nicolai, at de drømte om at vinde huset for at kunne få mere tid med børnene og skrue ned for deres arbejde. Selvom de ikke vandt huset, så ser det nu ud til, at drømmen alligevel bliver til en realitet, det fortalte de kort efter finalen, hvor de var lettede over, at pogrammet nu er slut.

»Man har manglet noget afklaring af, hvad næste skridt skulle være, det var meget afhængigt af den her afgørelse.

Så det er meget fint lige at komme ud på den anden side, og der er en masse beslutninger, der skal træffes. Vi har jo truffet nogle beslutninger i forhold til job og sådan noget og firma,« fortalte Nicolai, og Lourdes uddybede:

»Jeg har sagt mit arbejde op for, at vi kan arbejde mere selvstændigt med indretning, det er vores drøm og passion, så vi har fået blod på tanden.«

Lourdes, som igennem hele programmet har fået ros for sin indretning og stil, arbejdede som socialpædagog, men det er altså slut nu, hvor hun vil hellige sig indretningen.

Nicolai har ikke planer om at sige sit job op som handicaphjælper, da han kører døgnvagter og har en masse tid til at lave, hvad han har lyst til ved siden af.

De indrømmer dog begge, at ‘Nybyggerne’ gav dem blod på tanden til at forfølge drømmen om at leve af deres evner indenfor renovering og indretning.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk