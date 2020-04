For anden gang måtte Silke erkende sit nederlag, da hun tabte piratduellen mod Sarah.

De stod med ryggen til hinanden på planken og ventede på, at de resterende gæster skulle afgøre deres skæbne. Piratduellen endte med at være til Sarahs fordel, da samtlige af ‘Paradise Hotel’s gæster skubbede Silke i ryggen – undtagen Marco, der ikke var tilstede.

»Sarah og jeg havde været tætte fra starten og havde aftalt, at vi skulle gennemføre det sammen,« forklarer Silke, da hun og Sarah gæster Philip May i ‘Juicy News’.

»Jeg var ret ked af det og berørt over det, mens du virkede iskold,« tilføjer Silke henvendt til Sarah.

»Jeg får helt dårlig samvittighed nu,« svarer Sarah, mens hun dog slår fast, at det jo er det, ‘Paradise Hotel’ handler om:

»Man skal bare huske, at det er et spil. Det er ikke en badeferie.«

Samtlige deltagere pegede på Silke

For seerne kom det måske som lidt af en overraskelse, at gæsterne reddede Sarah frem for Silke. Men til Realityportalen fortæller de, at det var et nemt valg:

»Jeg stemte Silke ud, fordi hun stod stærkt med Marco,« forklarer Sheena og uddyber:

»Sarah ville komme til at stå alene på hotellet, og det ville ikke være noget problem at få hende ud efterfølgende, tænkte jeg. Jeg havde jo en aftale med Daniel, som vi begge holdt fast i, så jeg tvivlede ikke på, at han ville fravælge Sarah til min fordel. Og hvis det ikke lykkedes, ville jeg have Marco som backup.«

Jonas så også kun fordele i at beholde Sarah på hotellet, selvom han fortæller Realityportalen, at han egentlig ikke ønsker at stå med hende:

»Jeg havde ingen aftale med Silke om noget som helst, og derfor stemte jeg hende ud. Jeg så Marco som min største konkurrent, efter Oliver og Tobias røg ud, så for mig virkede det logisk at ødelægge det for ham.«

»Egentlig ville jeg også gerne have Sarah ud,« fortsætter Jonas og forklarer:

»Jeg ville gerne stå med Emilie. Så længe hun er på hotellet, er hun mit valg. Så jeg smider Silke ud for at stille mig selv bedre, men alle kan skifte sin partner ud inden finalen – det er det sidste problem.«

Nedenfor kan du se et klip fra dagens ‘Juicy News’, hvor Silke og Sarah taler ud om episoden, der fik Silke smidt ud for anden gang:

Hele afsnittet af ‘Juicy News’ er tilgængeligt på Viaplay og Viafree nu.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk