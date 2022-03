For fem måneder siden skød og dræbte Alec Baldwin filmfotografen Halyna Hutchins med det, han troede, var en uladt rekvisitpistol.

Men selvom sagen stadig efterforskes af politiet og anklagemyndigheden i Santa Fe i New Mexico – og Alec Baldwin står overfor civile søgsmål fra flere kanter, ikke mindst fra den afdøde filmfotografs familie – så har den 63-årige skuespiller nu scoret sig et nyt job.

Alec Badlwin er nemlig fløjet til Italien med sin bror William Baldwin, hvor de begge skal medvirke i to julefilm, skriver Deadline.

De to skuespillerbrødre skal således både spille med i og lægge stemme til de halvanimerede familiekomedier 'Kid Santa' og 'Billie's Magic World'.

Her ses et billede af Alec Baldwin efter den tragiske ulykke. Foto: Jim Weber Vis mere Her ses et billede af Alec Baldwin efter den tragiske ulykke. Foto: Jim Weber

Det bliver dermed Alec Baldwins comeback til skærmen efter den tragiske ulykke i oktober, hvor han under optagelserne til sin siden nedlagte westernfilm 'Rust' skød både Halyna Hutchins, der døde af skuddet, samt instruktøren Joel Souza, der overlevede.

Alec Baldwin nægter fortsat at være ansvarlig for ulykken, og politiet i Santa Fe har endnu ikke rejst nogen sigtelser i sagen.

Det er filmmanden Francesco Cinquemani, der står bag de to julefilm, der nu bliver Alec Baldwins første roller som skuespiller siden ulykken.

Ham har Alec Baldwin tidligere arbejdet sammen med på sci fi-filmen 'Andron' fra 2015.