'Divaer i junglen'-eventyret sluttede mandag aften for Chanel.

Chanel blev den sidste, der måtte forlade ‘Divaer i junglen’ før finaleafsnittet, da hun kort før slutningen på mandagens afsnit tabte duellen og blev tvunget til at sige farvel til de andre deltagere.

Det ærgrer naturligvis Chanel, at hun røg ud før tid. Det fortæller den skuffede ‘Divaer i junglen’-deltager til Realityportalen.

»Jeg var skuffet over måde, jeg røg ud på, fordi jeg har været benhård i de andre udfordringer, hvor man skulle løbe eller andet, og så ryger jeg ud på noget, hvor man skal sidde stille og være koncentreret,« siger hun og fortsætter:

»Men på den anden side, så føler jeg også, at jeg opnåede det, jeg skulle. Jeg lærte mig selv bedre at kende i junglen, og jeg fik nogle fantastiske nye venner fra team Chemistry! Alt I alt har det været en fantastisk oplevelse, og jeg glæder mig til at se, hvem der vinder.«

Fantastisk og udfordrende

Hun er dog rigtig glad for, at hun valgte at medvirke i ‘Divaer i junglen’.

»Det har været en fantastisk og udfordrende oplevelse, som jeg aldrig ville bytte for noget andet. Jeg tog afsted som en, der var usikker på, hvor meget jeg kunne, og jeg kom tilbage med stor respekt for mig selv – og jeg er ikke mindst stolt,« siger hun.

På trods af stoltheden sidder Chanel dog også tilbage med en skuffelse over at være så tæt på – men alligevel så langt fra.

»Det var supernederen at ryge ud, når jeg var så tæt på. Det er ligesom at få et 10-tal med pil op i karakter – så tæt på 12, men alligevel ikke. Jeg ville gerne have vundet, men jeg var også tilfreds med, hvor langt jeg nåede – især når man tænker på, at jeg klarede afstemnings-episoderne og ikke røg ud i de omgange,« siger Chanel, der havde forventet, at hun ville nå langt.

»Noget i mig sagde, at jeg kunne nå langt. Man skal bare lære at tro på det, og jo flere gange jeg klarede kampene, jo mere stolede jeg på, at jeg godt kunne nå langt.«

Klar til ‘Love Island’

Selv om det mandag aften blev et farvel til ‘Divaer i junglen’, så er det ikke sikkert, at tv-seerne har set det sidste til Chanel. I hvert fald ikke hvis det står til hende.

»Jeg har altid været en sucker for kærligheds-reality, så hvis der kommer en sæsoon to af ‘Love Island’, så kunne det da virkelig godt overvejes. Jeg har som regel ikke så meget held med kærlighed, og jeg er meget følsom, når det kommer til det,« griner hun.

Sigmund måtte også sige farvel i mandagens afsnit, da han blev stemt ud. Derfor er der nu seks deltagere tilbage, der på mandag skal kæmpe om at blive historiens fjerde vinder af ‘Divaer i junglen’. Det kan du se klokken 20:00 på TV3 og Viaplay.

