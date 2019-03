Det var svært, da det endelig valg skulle træffes. Cecilie Brygger tog en hurtig beslutning.

»Til sidst kiggede jeg bare ned og så, hvem der havde de mest hygiejniske fødder.«

Under optagelserne til TV-programmet Date mig nøgen havde den 27-årige københavner gjort det klart, at hun ikke var så meget til fødder, og det gjorde så udslaget.

Cecilie Brygger siger, at der ikke umiddelbart var nogle af de fem fyre, som var hendes type.

Cecilie Brygger er ikke glad for kropsbehåring, så derfor passer hendes kat My perfekt til hende. Foto: Nils Meilvang Vis mere Cecilie Brygger er ikke glad for kropsbehåring, så derfor passer hendes kat My perfekt til hende. Foto: Nils Meilvang

Heller ikke Alex, som endte som hendes date, viste sig at være den rette. Alligevel er hun glad for at have medvirket, og det eneste, hun synes, er lidt ærgerligt, er, at drømmefyren ikke viste sig.

For selvom han så sød ud, så var den 32-årige isolatør ikke for hende.

På et tidspunkt indrømmer Cecilie Brygger i programmet, at hun ikke helt ved, hvorfor hun valgte Alex til en date. Hun forklarer nu, hvad hun mente med den udtalelse.

»Gennem hele programmet havde jeg jo sagt, at jeg ikke er til kropsbehåring, og de skal have et pænt smil, og han har jo kropsbehåring, og han mangler en tand. Så det er nok derfor, jeg ikke rigtig ved, hvorfor jeg valgte ham.«

Daten finder sted i forlængelse af programmet.

Tidligere deltagere har fortalt, at det kan være lidt akavet på grund af kameraerne, men den 27-årige Brygger, som er tidligere elitesvømmer, fortæller, at hun havde en helt anden oplevelse.

»Jeg var rigtig glad for, der var kameraer på på den date, ellers havde det været superakavet. Det var rart lige at få en lille pause. Så det var ikke sådan en lang akavet date. Den blev ligesom brudt op.«

I det hele taget er Cecilie Brygger ikke så glad for at tage på dates. Hun synes ofte, det kan være akavet, hvis hun har mødtes med en fra dating-appen Tinder. Derfor prøvede hun noget nyt.

Som svømmer er Cecilie Brygger vandt til, at være letpåklædt, og hun har et afslappet forhold til sin krop. Foto: Foto: TV2 Zulu Vis mere Som svømmer er Cecilie Brygger vandt til, at være letpåklædt, og hun har et afslappet forhold til sin krop. Foto: Foto: TV2 Zulu

»Jeg synes bare, jeg skulle prøve noget andet, og nu plejer jeg jo selv at vælge, hvem jeg går på date med,« siger Cecilie Brygger og uddyber:

»Nu var der nogle andre, som gav mig et udvalg. Det var den del, jeg synes, der var ret sjovt. Så havde jeg lidt håber på, at det så ikke var så akavet, når man nu havde set hinanden nøgne.«

I programmet ser man også, at Cecilie Brygger og hendes date Alex, bliver interviewet efter daten, og hvis seerne synes, der er lidt akavet energi imellem de to, så svarer Brygger gerne på, hvad der foregår.

De to snakker blandt om, om de kan have det sjovt sammen, eller ej. Cecilie Brygger giver udtryk for, at Alex måske har en anden tilgang til livet.

»Det er ikke fordi, at jeg har noget imod, at en fyr har børn og hus, og han ved, hvad han vil. Det er mere, at vi er ikke rigtigt på bølgelængde, og vi har nok forskellige former for, hvad vi synes, der er sjovt,« siger hun.

Cecilie Brygger vil gerne have en drengerøv, som hun kan have det skægt sammen med.

Hun har taget nogle ting med sig fra programmet. Det har overrasket hende, hvor meget tøjet betyder for indtrykket, Hun har en noget anderledes tøjstil end Alex. Det var også overraskende, hvor anderledes et ansigt ser ud, i forhold til hvad man forventer.

Selvom hun var nervøs for sammenklipningen, så har hun kun fået positive reaktioner. Hun siger, hun gerne gjorde det igen.