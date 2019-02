Det var bare to små bogstaver, som skulle ende med at medføre en kæmpe reaktion.

Bradley Cooper og Lady Gagas intense optræden ved årets Oscar-show har fået meget opmærksomhed, så da Coopers ekskone, Jennifer Esposito, kommenterede med et lille grin på et morsomt opslag, blev hun overvældet af mængden af postyr.

Det forklarer hun nu i en video, som hun har lagt på det sociale medie Instagram.

Det var til komiker David Spades opslag om Gaga og Coopers optræden med sangen 'Shallow' fra filmen' A Star is Born', at ekskonen reagerede.

Bradley Coopers ekskone er også skuespiller og har medvirket i mange tv-serier. Blandt andet politiserier som 'Special Victims Unit' og 'Blue Bloods'.

Komikeren skrev 'Er der nogen som helst chance for, at de to ikke dyrker sex?' til et billede af Lady Gaga og Cooper på scenen ved Oscar-aftenen.

Det var det, Esposito reagerede på med et 'ha'.

Hun har nu forklaret, at hun mener, reaktionen på hendes udbrud er helt 'psykotisk'.

»Jeg grinte bare ad ham (David Spade), fordi jeg syntes, han var så dristig i det, han sagde, og jeg syntes, det var sjovt,« siger hun i videoen og fortsætter:

»Jeg har ret til at sige, at jeg synes, noget er sjovt, og I har ret til at sige, hvad I mener, men at angribe en person for at sige 'ha'.«

I videoen fortæller hun, at i hendes øjne er der ting i USA, som har brug for langt større bevågenhed end hendes grin til en sjov kommentar om en eks.

Hun siger desuden, at hun slet ikke så med, da Oscar-uddelingen blev afholdt 24. februar i Dolby Theatre i Hollywood.

Noget andet, der er faldet Jennifer Esposito for brystet, er den måde, hvorpå andre kvinder kritiserer hende og kalder hende en gammel kvinde, som har behov for at føle sig relevant.

Bradley Cooper og Lady Gaga har været set i tæt omfavnelse flere gange i forbindelse med promovering af deres film 'A Star is Born', og det har sat rygter i gang.

»Jeg lover dig, at der er så mange bedre måder at bruge dagen på,« siger skuespillerinden til kritikerne.

Jennifer Esposito er heller ikke bleg for at rette opmærksomhed mod et bestemt medie, nemlig det amerikanske Page Six, for at have koblet hendes bog om sygdommen cøliaki, som nær havde slået hende ihjel, sammen med en 'fjollet' historie om en optræden.

»F... you,« bander Esposito mod journalisten og runder derefter sin video af med ordene:

»Verden er et skørt sted. Gå ud og lav noget positivt.«