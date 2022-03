Optagelserne til TV 2s nye dokumentar 'Det grænseløse bedrag' var næsten i kassen. Men så ramte lavinen.

I dokumentaren, hvor en årelangt investreringssvindel – og jagten på mændene bag – afdækkes, var det nemlig Jes Dorph-Petersen, der var vært.

Men har man set programmet, der havde premiere onsdag, vil man vide, at det ikke var Jes Dorph-Petersen, der endte ved roret.

For da han i januar sidste år blev fyret som følge af TV 2s interne advokatundersøgelse - hvor to tidligere praktikanter indberettede seksuelle krænkelser fra hans side, som skulle have fundet sted for omtrent 20 år siden - måtte produktionen sadle om.

Jes Dorph-Petersen var oprindeligt vært på 'Det grænseløse bedrag', men blev udskiftet efter sin fyring. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Jes Dorph-Petersen var oprindeligt vært på 'Det grænseløse bedrag', men blev udskiftet efter sin fyring. Foto: Asger Ladefoged

»Jeg har en oplevelse af at være med til at lave en dokumentar fra bunden,« lyder det fra Cecilie Beck, der i stedet fik værtstjansen, da produktionen måtte starte forfra.

»Det var ikke noget, der gjorde stort indtryk på mig. Jeg fik en opgave om at lave en dokumentar og interviewe nogle mennesker – og så gjorde jeg det.«

Med udskiftningen af værtsrollen var der flere optagelser, der måtte tages om. Af samme årsag måtte kilderne i programmerne også stille op til interview på ny.

Cecilie Beck har dog ikke opfattelsen af, at nogen af disse så det som et problem at stille op igen – i hvert fald langt størstedelen.

»Der er nogle interviewscener, som jeg ikke er med i, fordi de er lavet med nogle mennesker, som ikke har haft lyst til at stille op en gang til. Men så er det jo bare klippet sammen uden at intervieweren er der,« fortæller tv-værten og tilføjer:

»Af mit helt ærlige hjerte er det ikke noget, jeg har kunnet mærke, at det har været en problematisk proces – jeg kom jo ind, da der var lavet en plan B. Men jeg vil da tro, at produktionsselskabet har siddet og hevet håret ud af hovedet på sig selv, da de fik beskeden.«

Programredaktør, Lasse Bjerre, bekræfter overfor B.T., at Jes Dorph-Petersen oprindeligt var vært, og at han nåede at foretage flere interviews, før Cecilie Beck tog over - hvorfor han også er krediteret i rulleteksterne.

B.T. har været i kontakt med produktionsselskabet bag 'Det grænseløse bedrag', som ikke ønsker at kommentere sagen.