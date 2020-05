Det er gået op og ned, men nu prøver Sarah og Türker igen at flytte sammen.

‘Paradise’-parret Sarah Tiedt og Türker Alici har haft et forhold, der er gået op og ned, siden de i maj 2019 offentliggjorde, at de var blevet kærester. Da Sarah boede i København og Türker i Aarhus, besluttede parret sig at flytte sammen. Dårligt havde de dog skrevet under på lejekontrakten i Tilst, før kærligheden brast. Türker mente nemlig ikke, han oveni åbningen af sin donutkæde Bronuts havde råd til flytningen alligevel, og langdistancen ville ikke gå.

Dog gik der ikke mere end to uger, før parret gav forholdet en chance til og genoptog flytteplanerne. Denne gang nåede de at pakke ud i det århusianske, men i januar i år gik parret så endegyldigt fra hinanden, og siden har hverken Sarah eller Türker ønsket at kommentere på deres forhold til hinanden.

Flere videoer er dog blevet delt på de sociale medier, hvor man ser pradisoerne hygge sig sammen og flere gange kalde hinanden for skat. Og meget tyder på, at forholdet får en tredje chance.

På Türkers Youtube afslører han, at Sarah endnu engang er flyttet ind hos han i Aarhus.

»Nu skal vi bo sammen igen bare i en billigere lejlighed end sidst,« siger Türker i videoen, hvor man kan se Sarahs ting, der er ved at blive pakket ud.

»Hun er stille og roligt ved at flytte ind her. Vi har fået skohylder og hylder til hendes skrald,« fortæller Türker fortsat og viser lejligheden frem.

Sarah ønsker ikke at kommentere på, om Türker er blevet mere end bare en ven.

»Ingen kommentarer,« siger hun pænt afvisende til Realityportalen og forklarer, hvorfor hun ikke vil sætte ord på det.

»Fordi det er mit privatliv,« tilføjer hun.

Både Mr. Paradise og Miss Paradise ser lykkelige ud ved beslutningen om at flytte officielt sammen, og kælenavne som skat og musse bliver brugt flittigt.

Bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.