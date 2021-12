Alec Baldwin-tragedien har taget en ny drejning.

Den 63-årige skuespiller Alec Baldwin skød ved et uheld fotografen Halyna Hutchins under optagelserne på på filmen 'Rust' tilbage i oktober måned. Han har hele tiden påstået, at han ikke var ansvarlig og i det hele taget ikke ikke engang trykkede på aftrækkeren.

Derfor har han også afslået, at politiet i staten New Mexico måtte ransage hans telefon for at finde nye oplysninger i sagen. Det skriver New York Post.

Det har myndighederne nu fået lov til alligevel, efter de søgte om en ransagelseskendelse torsdag.

Politiet i New Mexico vil ransage Alec Baldwins telefon, fordi de fandt ud af, at der var vigtig kommunikation gemt på Halyna Hutchins' mobiltelefon.

Myndighederne har ligeledes undersøgt Hannah Gutierrez-Reeds telefon. Hun var ansvarlig for våbnene og våbenhåndteringen på settet.

I hendes mails kan man se, at Alec Baldwin har efterspurgt et større våben end det, han fik i første omgang.

Ifølge Hannah Gutierrez-Reeds forklaring tjekkede hun pistolen inden, den blev affyret. Der havde ifølge hende ikke været nogle skarpe patroner i.

»Jeg kan simpelthen ikke tro, der er nogle, som kunne finde på at sætte skarpe patroner i,« lød det i Hannah Gutierrez-Reeds officielle forklaring til politiet.