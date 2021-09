Daniel Craig kunne ikke holde tårerne tilbage, da han skulle sige farvel til alle personerne bag den nye Bond-film.

Et klip er blevet delt flittigt på de sociale medier, hvor skuespilleren holder en følelsesladet afskedstale på filmsættet til den sidste Bond-film med Daniel Craig i hovedrollen, 'No Time To Die.'

»Jeg har elsket hvert eneste sekund af arbejdet på disse film og især denne, fordi jeg har stået op hver morgen, og haft muligheden for at arbejde sammen med jer. Og det har været den største hæder i mit liv,« siger Bond-skuespilleren inden tårerne begyndte at trille.

Daniel Craig debuterede i den ikoniske rolle som James Bond tilbage i 2006 i 'Casino Royale, hvor han blandt andet spillede over for danske Mads Mikkelsen.

Daniel Craig’s farewell speech after wrapping No Time To Die, his last

Siden er det blevet fem film, hvor æraen slutter med 'No Time To Die,' der har premiere i de danske biografer 30. september efter flere års forsinkelser på grund af coronakrisen og som samtidig er 25. film i serien.

Op til den længe ventede Bond-films premiere har der været mange rygter om, at Daniel Craig allerede efter 'Spectre' ikke ville have mere med franchisen at gøre.

»Jeg ved, at der er mange ting, der bliver sagt om, hvad jeg synes om de her film og alt rundt omkring dem,« lød det fra Bond-skuespilleren, der efterfølgende blankt afviste, at han har været utilfreds med produktionen.

Nu spekuleres der i, hvem der skal overtage rollen som James Bond.

Hele 12 skuespillere har indtaget den ikoniske agentrolle, og der florerer mange rygter omkring, hvem der skal træde i fodsporene på Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan og Daniel Craig.

Stjerner som Tom Hardy, Idris Elba, Tom Hiddleston og Luke Evans er blevet nævnt som mulige kandidater til at blive den nye James Bond.