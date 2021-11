Der har været masser af hårdtpumpede superhelte, svedige kampscener og åndenødsfremkaldende action. Men faktisk ingen sexscener.

Indtil nu.

For i den kommende storfilm 'Eternals' vil der for første gang udspille sig en decideret sexscene – omend kortvarig – i en af de populære Marvel-film. Det skriver Indiewire.

Filmens instruktør Chloé Zhao fortæller her, at det historiske øjeblik allerede var en del af manuskriptet, inden hun blev tilknyttet projektet.

»Fra det øjeblik og til det, der egentlig kom med i filmen, har der helt sikkert været en masse diskussion om, hvordan det skulle gøres,« siger Chloé Zhao, der for nylig har vundet en Oscar for 'Nomadland':

»Men jeg tror, at lysten til at gøre noget nyt og anderledes er kendetegnende for Marvel Studios.«

'Eternals' er den 26. film i det såkaldte Marvel Cinematic Universe, hvor handlinger og persongalleri siden 2008 er blevet flettet sammen i større og mindre fortællinger på kryds og tværs af de hidtidige 25 film.

Pudsigt nok var det allerede i den allerførste film, 'Iron Man', at det kom allertættest på en decideret sexscene, men her blev der klippet brat bort fra en omgang intenst kysseri, hvor titelrollen spillet af Robert Downey Jr. var den ene part.

Siden har Marvel-filmene været renset for intimitet af den mere kærlige slags.

Det er endnu ikke kommet frem, hvem der er involveret i den banebrydende sexscene i 'Eternals' – men den skulle have deltagelse af to af hovedpersonerne i filmen: Eternals er nogle menneskelignende skabninger med superkræfter, der har boet på jorden og beskyttet den i tusindvis af år. Med er blandt andre Angelina Jolie og Salma Hayek.

Chloé Zhao tror, at der vil komme mere i samme dur i fremtiden.

»Jeg tror, at der er ved at ske det samme med superheltefilm, som da westernfilm blev genopfundet i 1970erne. Eller vi er i hvert fald på grænsen til, at den slags scener kan opstår naturligt,« siger instruktøren:

»Det er en virkelig smuk ting, at vi kan få lov til at vise to personer, der elsker hinanden ikke bare følelsesmæssigt og intellektuelt, men også fysisk – og på samme måde at kunne vise en sexscene, der viser deres kærlighed, medfølelse og ømhed, til en masse mennesker.«

Også på et andet område er 'Eternals' banebrydende, da der for første gang i Marvels filmunivers er en homoseksuel superhelt med.

'Eternals' har dansk premiere 3. november.