For tretten år siden brød mange ud i kollektiv gråd, da filmen 'P.S. I love you' fik premiere.

Og for dem, der elskede kærlighedshistorien med Gerard Butler og Hilary Swank i hovedrollerne, er der nu gode nyheder. Den populære film får nemlig en opfølger.

Toeren kommer til at hedde 'Postscript', skriver blandt andre Variety.

Det er Alcon Entertainment, der har sikret sig rettighederne til bogen af samme navn.

Både 'Postscript' og 'P.S. I love you' er skrevet af den irske forfatter Cecelia Ahern, og i førstnævnte følger man atter engang enken Holly Kennedy.

I opfølgeren er der gået syv år siden hendes mand Gerrys død, og hun har fundet kærligheden i en ny.

Men kærligheden og savnet til Gerry kommer op til overfladen igen, da hendes søster spørger hende, om hun i en podcast vil fortælle om de mange breve, som man blev præsenteret for i 'P.S. I love you'.

Efter podcasten bliver udgivet, begynder terminalt syge personer at henvende sig til Holly for at få hjælp til at tage afsked med deres kære med breve - nøjagtigt som Gerry gjorde det.

Ifølge Unilad vil Hilary Swank atter spille rollen som Holly, mens resten af castet endnu er ukendt.

Ligeledes må vi vente lidt endnu på at blive bekendte med premieredato og andre detaljer om filmen.

Det er derfor også alt for tidligt at sige, om 'Postscript' har potentiale til at blive et ligeså stort hit som sin forgænger.

'P.S. I love you' fik premiere i december 2007, havde et budget på 30 millioner dollar og indtjente over 156 millioner dollar.