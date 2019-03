»Grunden til, vi gav den så meget gas i aften, er netop Maria og Bea,« siger Tanne fra gruppen Echo.

Beas far døde af en hjerneblødning torsdag, og rap-gruppen Maria og Bea valgte derfor, at deres X-Factor rejse skulle stoppe nu. De er altså ikke længere en del af programmet.

De to kvindelige grupper har i en periode boet i samme lejlighed under optagelserne af X Factor og har derfor brugt mange timer sammen.

»På et tidspunkt havde de bagt kage til os,« siger Tanne.

»Så kom de bare ind: ‘Vil I ha’ kage?’« fortsætter Emma.

Foto: Martin Sylvest

De fire piger i gruppen Echo har valgt ikke at kontakte Maria og Bea.

Det er vigtigt for dem, at de to får plads.

»De har nok ikke brug for, at der er alle mulige, der skriver til dem, når de ikke har det særlig godt,« sige Tanne.

Foto: Martin Sylvest

»De ved, at vi sender dem en masse kærlighed,« siger Mathilde

Echo kommer til at savne de to 18-årige rappere, som bragte en masse god energi både på og bag scenen.

Men de ser også frem til en semifinale, hvor planen er, at det skal blive endnu vildere, end det seerne så i aften.

Semifinalen bliver sendt næste fredag, hvor alle stemmerne fra aftenens show vil tælle med i afgørelsen.