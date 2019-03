TV2 fik en uheldig start på det første live-show, og det gik ud over de fire sangere i Oh Lands pigegruppe Echo, som startede med at blive afbrudt.

»Vi kom ind på scenen og var klar, men lige så snart jeg havde sunget mit stykke og Emma begynder på sin sætning, så forsvinder musikken fra vores monitorer,« siger Mathilde Byder.

Pigerne var ikke helt sikre på, hvad der foregik, men Emma Funding, der var i gang med at synge sin del af sangen, da musikken blev afbrudt, valgte at fortsætte alligevel.

»Jeg tænkte bare 'hvad sker der', men jeg fortsatte og tænkte 'okay, fint nok', indtil det var, at Sofie (Linde, red.) kom ind og fik os stoppet,« siger Emma Funding.

Sofie Linde opdagede hurtigt, at der var noget galt, selvom musikken i studiet ikke var påvirket af de tekniske problemer, som Thomas Blachman også kommenterede, da pigerne var færdig med deres sang.

»Jeg tænkte på om de andre også kunne høre, at musikken stoppede i vores monitorer, eller om det kun var hos mig,« siger Emma Funding og fortsætter:

»Derfor var det så fint, at Sofie var så hurtig og professionel og komme hen og samle op på os og sige 'hej, det var vores fejl, der skete noget der'«.

Heldigvis slog det ikke pigerne ud, at live-showet startede med at stoppe. For dem var de tekniske problemer overhovedet ikke lige så dramatiske, som det måske så ud for de mange seere, som der klagede på de sociale medier.

»Jeg synes ærlig talt ikke, at de var så slemt. Vi blev overhovedet ikke nervøse - jeg gjorde i hvert fald ikke, og jeg fornemmede ikke på jer andre, at i blev nervøse eller hylet ud af den. Jeg tænkte 'så tager vi den da bare igen, det er helt i orden',« siger 21-årige Tanne Balcells.

Faktisk så beroligede brøleren pigerne, fordi de vidste, at det ikke var deres skyld, og at de ikke kunne gøre noget ved det.

»Jeg synes faktisk vi startede lidt bedre ud, for så var vi bare klar på at vis endnu mere, hvad vi havde, for nu var der noget, der havde fucket op. Nu var vi klar til at åbne showet,« siger Freja Assenholt, mens hende og de andre piger fra gruppen griner.

Og det kunne man da også mærke på de fire unge piger, da de endelig gik rigtigt i gang med at synge deres sang. De blev nemlig rost af dommerne, og især Oh Land var stolt af de harmonier, som pigerne fik fremført med stor overbevisning.

»Det var sindssygt! Det var gået som til nogle af vores øvere, hvor det var virkelig godt,« siger Freja Assenholt og bliver bakket op af Tanne Balcells:

»Vi var så tilfredse. Vi kom løbende skrigende ned fra scenen og bare var ekstatiske. Vi var så tilfredse og så glade for endelig at have fået den fest ud af vores system og vist Danmark, hvad vi kan nu. Og der kommer kraft ædde mig mere af det«.