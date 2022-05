Seks lande forsøgte i forening at snyde sig til en bedre placering i årets Eurovision.

Det bekræfter European Broadcasting Union (EBU), der står for sangkonkurrencen, i en pressemeddelelse.

Allerede under lørdagens finale meldte EBU ud, at man mistænkte, at der havde været snyd involveret i torsdagens semifinale – og nu er arrangøren altså klar til at sætte navn på de seks syndere.

»Integriteten, hvad angår stemmeprocessen – både hos de nationale fagjuryer og hos de seere, der har stemt via telefon og sms – er essentiel for showets succes. Det er EBUs pligt, over for ikke mindst de 40 deltagende landes public service broadcastere, at sikre, at vi kan levere et validt resultat i slutningen af samtlige live shows. Ethvert brud på reglerne bliver taget meget seriøst,« lyder det i en pressemeddelelse.

Ifølge EBU valgte fagjuryerne i Aserbajdsjan, Georgien, Montenegro, Polen, Rumænien og San Marino alle at stemme på hinanden, således at fire af landene havde de fem andre i deres respektive top fem, mens de to sidste havde de andre i deres top seks og syv.

Snyderiet blev opdaget, fordi fem af disse seks lande end ikke lå i top otte hos de 15 andre lande, der kunne stemme i den semifinale. Fire af de seks svindlere lå endda blandt de seks dårligst placerede lande hos konkurrenterne.

Selv når man ser bort fra tidligere års tegn på, at venner, allierede og nabolande med samme musiksmag har en tendens til at stemme på hinanden, var dette stemmemønster for påfaldende til, at EBU kunne godkende det.

Man valgte derfor, i overensstemmelse med reglerne for Eurovision, at fjerne de uregelmæssige stemmer og erstatte dem med point, der var udregnet på baggrund af resultater fra andre lande med enslydende stemmemønstre, oplyses det.

På denne baggrund var det kun Aserbajdsjan og Polen af de seks lande, der gik videre til finalen.

Men også i lørdagens finale måtte man fjerne en række stemmer og erstatte dem med nogen, som EBU selv havde regnet sig frem til.

Det fik ifølge flere medier både Aserbajdsjan, Georgien og Rumænien til at nægte at stille en repræsentant igennem til showet for at læse disse kontruerede point op.

I stedet måtte executive supervisor for Eurovision, Martin Österdahl, gå på og afsløre, hvem der havde fået 12 point fra hver af de tre lande.

Ved første manglende gennemstilling kaldte værterne det for 'tekniske problemer', mens Martin Österdahl undskyldte det med, at der var 'problemer med stemmerne'.

EBU har ikke bekræftet, at de tre manglende gennemstillinger havde relation til snyderiet.

EBU har siden diskuteret sagen med broadcasterne fra de seks relevante lande og givet dem mulighed for at undersøge deres respektive juryer. EBU fastholder dog, at det var den rigtige beslutning at erstatte stemmerne i både semifinale og finale.

Hverken Danmark eller årets vinder, Ukraine, deltog i denne anden semifinale og blev derfor ikke påvirket af det omfattende stemmefusk.

Der er heller ikke noget, der tyder på, at en anden end Ukraine ville have vundet, hvis EBU ikke havde grebet ind.