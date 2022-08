Lyt til artiklen

»Jeg kan ikke huske, hvad der skete bagefter, men jeg skulle da lige sunde mig,« fortæller Martin Brygmann.

Søndag aften er der premiere på en ny sæson af 'Toppen af Poppen' på TV 2, hvor der i første udsendelse er fokus på den 59-årige multikunstner.

Her ser man blandt andet sangerinden Soleima synge Martin Brygmanns sang 'En kort en lang' fra filmen af samme navn, og det blev en meget rørende oplevelse, fortæller han på et pressemøde onsdag.

»Hun synger enormt direkte til en, med sine kuglerunde øjne,« forklarer Martin Brygmann, der under Soleimas optræden flere gange måtte tørre tårer væk fra øjnene.

Martin Brygmann anser sangen 'En kort en lang' som det bedste, han nogensinde har lavet. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Martin Brygmann anser sangen 'En kort en lang' som det bedste, han nogensinde har lavet. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

»Den sang betyder noget ganske særligt for mig, fordi jeg synes, det er det bedste, jeg har skrevet. Og så lavede hun den på en så fin måde og inkorporerede et kor, der stod og sang mig ind i nakken. Så var jeg simpelthen solgt til stanglakrids,« fortæller Martin Brygmann videre og tilføjer:

»Det var jeg slet ikke forberedt på. Der blev jeg sgu rørt, og jeg er ellers slet ikke vant til at vise et så privat rum i fjernsynet.«

Martin Brygmann fortæller, at han hurtigt valgte at give efter for tårerne, da 'Toppen af poppen' alligevel er et program, der har ry for at berøre dem, der er med.

»Jeg havde så ikke troet, at det skulle ramme mig, men da det skete, tænkte jeg, at jeg alligevel ikke kunne gøre noget. Jeg tænkte, at der var syv kameraer i rummet og lur mig, om ikke de filmer mig lige nu,« griner han og tilføjer, at han først troede, at Soleimas medbragte kor var en fejl.

'Toppen af poppen'-holdet er i år Soleima, Maximillian, Iris Gold, Martin Brygmann, Kira Skov, Nicklas Sahl og Steen Jørgensen. Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere 'Toppen af poppen'-holdet er i år Soleima, Maximillian, Iris Gold, Martin Brygmann, Kira Skov, Nicklas Sahl og Steen Jørgensen. Foto: Olafur Steinar Gestsson

»Da Solemia begyndte at synge, kunne jeg mærke ude i mit perifere syn, at en dør gik op, og jeg tænkte, 'ej, hvor er det irriterende, ved de ikke, at vi filmer'. Så begyndte der at komme en masse mennesker ind, og så var det, at tårerne meldte sig.«

Selvom Martin Brygmann har masser af pophits på cv'et, er det første gang, at TV 2 har spurgt, om han ville være med i 'Toppen af poppen'.

Han tror, at man fejlagtigt har tænkt, at hans komiske side ville fylde for meget, men han rummer også en seriøs side og var derfor lykkelig, da de endelig ringede.

»Det har været i toptre over gode oplevelser, jeg har haft rent professionelt. Det var vildt og hårdt, at vi filmede fra klokken otte om morgenen til klokken 12 om aftenen, men det var også fedt,« fortæller han og synes selv, at hans egen personlige dag i programmet forløb helt perfekt.

»Da jeg lagde mig på puden om aftenen tænkte jeg, at det ikke kunne have gået bedre. Og så var jeg glad for, at jeg også fik vist lidt af mig selv.«

'Toppen af poppen' har sæsonpremiere søndag klokken 20.00 på TV 2.

Øverst i videoen kan du se Martin Brygmann fortælle, hvorfor 'En kort en lang' netop er det bedste, han nogensinde har lavet.

