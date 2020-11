Så er det danske bud til en Oscar-nominering til den kommende prisuddeling fundet.

Det bliver Thomas Vinterbergs film 'Druk', som kan få muligheden for at vinde en af de prestigefyldte statuetter i kategorien 'bedste internationale spillefilm'. Det skriver Det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse.

Det anmelderroste komediedrama var oppe mod filmene 'En helt almindelig familie' og 'Shorta', som er instrueret af henholdsvis Malou Reymann og Anders Ølholm samt Frederik Louis Hviid.

Den danske Oscar-komité bestående af repræsentanter fra filmbranchen og Filminstituttet vurderede onsdag, at det er 'Druk', som har den største chance for at blive Danmarks kandidat i det videre kapløb om en endelig nominering til Oscarfesten, der løber over stablen næste år.

Hvert land kan indstille én film i kategorien 'bedste internationale film'. Kravet til kategorien er, at filmen er produceret uden for USA, og at den har et andet sprog end engelsk.

»Vores opgave som dansk Oscar-komité er at pege på den film, som har de bedste chancer for at komme i spil til en nominering,« siger Claus Ladegaard, direktør for Filminstituttet og formand for komitéen.

Thomas Vinterberg og Tobias Lindholm står bag manuskriptet til 'Druk', der er produceret af Kasper Dissing og Sisse Graum Jørgensen for Zentropa.

Filmen handler om fire mandlige gymnasielærere midt i livet, som eksperimenterer med alkohol for at genfinde ungdommens gnist. Mads Mikkelsen har hovedrollen ved siden Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe og Magnus Millang.

Den havde premiere i danske biografer 24. september og indtil videre har hele 753.000 set den.

Sidste år lå det samlede antal godkendte, indstillede film på 92 i kategorien 'bedste internationale film'. En filmkomité skal i sidste ende udvælge, hvilke film der skal have de i alt fem nominerede titler.

Alle Oscar-nomineringer, inklusive de fem film i den internationale kategori, udmeldes den 15. marts. Den 93. Oscar-prisuddeling afholdes den 25. april i Los Angeles.