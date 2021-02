Som forventet er Mads Mikkelsen og resten af 'Druk'-holdet nu et skridt tættere på at vinde en Oscar.



Tirsdag afslørede Oscar-akademiet hvilke film, der er i spil til at blive endelig nomineret i kategorien 'Bedste udenlandske film', og som forventet er Danmarks bud med i kampen.

Først den 15. marts bliver det afsløret, hvilke fem film der er endelig nomineret til årets Oscar-uddeling, der finder sted den 25. april.

Generelt har Thomas Vinterbergs film 'Druk', der udover Mads Mikkelsen har Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe og Magnus Millang i de bærende roller været et hit hos både publikum og anmeldere.

Over 800.000 danskere har set den i biografen herhjemme, og da den danske filmbranche i weekenden uddelte året Robert Priser, blev 'Druk' også den helt store vinder med fem priser.

Derudover har 'Druk' gået sin sejrsgang rund omkring i Europa, hvor den er blevet kåret som 'bedste film' ved blandt andet 'European Film Awards', 'London filmfestival' og San Sebastian Film festival.

Ved årets Golden Globe Awards, der er et af de store amerikanske forløber-shows for Oscar-uddelingen, er 'Druk' desuden også nomineret i kategorien 'bedste udenlandske film'.

'Druk' handler om fire gymnasielæreres eksperimentering med alkohol i arbejdstiden. En journalist fra det engelske medie BBC, Nicholas Barber skrev forleden en artikel om de danske skuespilleres overbevisende præstation:

»Det danske bidrag til kategorien for bedste internationale film ved Oscar-uddelingen, Vinterbergs pikante tragikomiske beretning om midtvejskrisen, er med Mads Mikkelsen i rollen som en af fire udkørte lærere, der eksperimenterer med at være påvirket af alkohol igennem en arbejdsdag,« lyder det i artiklen, som fortsætter:

»Deres rus virker så fuldstændigt autentisk, at en scene med Mads Mikkelsen, der danser fuld på en mole, af samme grund bliver delt vidt og bredt på sociale medier.«

Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen har tidligere været nomineret til en Oscar for filmen 'Jagten'.