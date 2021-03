Mads Mikkelsen var i USA på filmoptagelse, Lars Ranthe havde også meldt afbud, og så var der Thomas Bo Larsen, som sad fast i trafikken.

Da filmselskabet Zentropa mandag fejrede, at Thomas Vinterbergs film 'Druk' er blevet nomineret til hele to Oscar-priser, manglede et par af hovedrollerne i første omgang.

Mads Mikkelsen var som nævnt lovligt undskyldt, da han for tiden er i USA for at indspille filmen 'Fantastiske skabninger', ligesom Lars Ranthe måtte melde afbud på grund af en tv-serie, men Thomas Bo Larsen missede første halvdel af festen på grund af vejarbejde.

Da Thomas Vinterberg og filmens fjerde hovedrolle-indehaver Magnus Millang kunne lade champagne-propperne sprænge, var Thomas Bo Larsen nemlig ikke dukket op endnu.

Magnus Millang, Thomas Vinterberg og Susse Wold til Oscar-nomineringerne hos Zentropa i Avedøre, mandag den 15. marts 2021. Thomas Vinterbergs og Zentropas film Druk er nomineret til Bedste Internationale Film.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Magnus Millang, Thomas Vinterberg og Susse Wold til Oscar-nomineringerne hos Zentropa i Avedøre, mandag den 15. marts 2021. Thomas Vinterbergs og Zentropas film Druk er nomineret til Bedste Internationale Film.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Han fulgte i stedet med via sin bilradio, fortalte han efterfølgende med et grin:

»Jeg hørte kun, at vi var nomineret i 'bedste udenlandske film', så det var en kæmpe overraskelse, da jeg kom herud og hørte at Thomas også var nomineret som 'bedste instruktør'.«

Thomas Bo Larsen ankom dog i tide til at tale med pressen og erklærede hurtigt, at 'Druk' selvfølgelig ikke kun nøjes med at blive nomineret, men også vinder en Oscar ved det store show 25. april.

»Det er verdens bedste film i 2020,« lød det med et stort smil fra Thomas Bo Larsen.

Thomas Bo Larsen til Oscar-nomineringerne hos Zentropa i Avedøre, mandag den 15. marts 2021. Thomas Vinterbergs og Zentropas film Druk er nomineret til Bedste Internationale Film. Foto: Emil Helms Vis mere Thomas Bo Larsen til Oscar-nomineringerne hos Zentropa i Avedøre, mandag den 15. marts 2021. Thomas Vinterbergs og Zentropas film Druk er nomineret til Bedste Internationale Film. Foto: Emil Helms

»Og så er Thomas Vinterberg også bare et kæmpe geni. Vi skal være dybt taknemmelige over, at vi har en af verdens bedste instruktører.«

B.T. talte kort i telefon med Lars Ranthe der fortalte, at han er utrolig stolt og ydmyg over at være en del af filmen, og så håber han på, at de kan få lov til at være med til showet i Hollywood.

»Nu hvor alle de andre fantastiske festivaler ikke er blevet til en skid på grund af corona, så ville det være genialt, hvis vi kunne få lov til at runde det her eventyr af med at være sammen alle sammen derovre. Men vi ved ikke noget endnu.«

Magnus Millang indrømmer også, at det har været lidt surt at gå glip af de mange festivaler og krydser fingre for en god Oscar-fest.

»Men igen, vi kan kun glæde os over, at vi nu er nået så langt.«