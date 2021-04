»Thomas har frit valg på alle hylder. Han kan få lov at lave hvad han vil herovre,« siger direktøren for det amerikanske filmselskab, som har retten til Druk i USA til B.T.

Stemningen var høj blandt folkene omkring Druk i Hollywood efter Oscar-sejren, og nyheden om at Leonardo DiCaprios film har vundet rettighederne til at genindspille filmen på engelsk, skabte mandag overskrifter i amerikanske medier.

Samuel Williamson, direktør for Samuel Goldwyn Films, der distribuerer filmen i USA, fortalte B.T. at mulighederne for Thomas Vinterberg nu er nærmest grænseløse.

»Det er sjældent, at det er sådan, men Thomas kan reelt vælge præcis hvad han vil lave nu, og han har rimeligt frit valg på alle hylder i forhold til både projekter og skuespillere. Det er virkelig ret fantastisk.«

Det vælter ind med tilbud til Thomas Vinterberg. Foto: POOL

Han siger, at han slet ikke var i tvivl om filmens kommercielle muligheder, og at Oscar-statuetten selvfølgelig bare åbner flere døre.

»Den er blevet præsenteret som en kunstfilm, men jeg tror, at emnet har en langt bredere appel her i USA. Det vil ikke undre mig, hvis Another Round (filmens engelske titel) nu kommer til at klare sig endog rigtig godt på de amerikanske filmlærreder, og også som streaming,« siger Samuel Williamson til B.T.

Han fortæller, at Samuel Goldwyn Films målrettet går efter europæiske, og særligt danske film i øjeblikket.

»Herovre produceres der mest superhelte-film og lignende. Men vi kan se, at markedet for udenlandske film vokser stødt. Vi har flere danske film på vej. Amerikanerne kan lide den måde I fortæller på, og flere og flere er ved at vænne sig til at man godt kan se film, der ikke er på engelsk.«

Nu får amerikanerne altså så alligevel muligheden for at se Druk indspillet på engelsk. Der er endnu ikke valgt instruktør, og selvom det er oplagt, så er det heller ikke sikkert, at det bliver Leonardo DiCaprio, der spiller Mads Mikkelsens rolle.

Filmmediet Indiewire kunne mandag aften fortælle, at forberedelserne til at genindspille filmen forventes at gå hurtigt. Thomas Vinterberg mødes allerede tirsdag med Leonardo DiCaprios selskab Appian Way. Selv afviser Vinterberg dog at ville være involveret i projektet som instruktør.

Thomas Vinterberg fortalte i et interview med B.T, at han nu skal instruere en danske Tv-serie.

B.T. spurgte i Hollywood på Oscarnatten om han kunne finde på at sige ja til en stor amerikansk filmproduktion, så som en Marvel-film.

Leonardo DiCaprios filmselskab har købt rettighederne til en engelsk udgave af Druk. Mon det bliver verdensstjernen selv, der skal spille Mads Mikkelsens rolle i den engelsksprogede udgave af filmen? Foto: Mario Anzuoni/Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det tror jeg ikke. Jeg er heller ikke blevet spurgt. Men jeg er da blevet præsenteret for nogle virkelig spændende projekter de seneste dage herovre. Det er for mig bare sådan med film, at man skal blive forelsket i konceptet, lidt ligesom når man møder en kommende kæreste.«

»Det er så besværligt og langsommeligt at lave en film, at det er uhyre vigtigt at man har hjertet med. Tænk på, at Tobias Lindholm og jeg allerede begyndte at arbejde på Druk i 2013.«