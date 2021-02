'Druk' er blevet nomineret til en Golden Globe i kategorien 'bedste udenlandske film'.

Thomas Vinterbergs seneste skud på stammen er ved den kommende prisfest oppe mod den italienske film 'The Life Ahead', amerikanske 'Minari', franske 'Two of Us' og 'La Llorona' fra Guatamala, der alle er nomineret i samme kategori.

Filmen med Mads Mikkelsen i hoverollen bliver i øvrigt ikke aftenens eneste mulighed for lidt stjernedrys over Danmark.

Også Susanne Biers 'The Undoing' er med i løbet om en statuette. Serien er nomineret i kategorien 'bedste miniserie'.

Opdateres...