Tre år. Så længe har DR arbejdet på den historiske dramaserie om Leonora Christina Ulfeldt. Men i sidste uge blev projektet lagt på is blot otte uger før, optagelserne skulle begynde.

Begrundelsen, i den pressemeddelelse DR sendte ud, lød, at det økonomiske ikke hang sammen. I samme ombæring lød det, at DR 'naturligvis overholder sine forpligtelser.'

Serien, som skulle have været på skærmen i 2024, men som nu tidligst kommer i 2026, hvis den altså overhovedet kommer, har allerede kostet en god portion af danskernes licenskroner, ligesom det også vil koste dyrt, at produktionen nu er sat på pause. Det skriver ekko.

Ifølge mediet vurderer brancheeksperter, at det pludselige stop vil koste et beløb på mellem ti og 15 millioner kroner.

DRs dramachef Christian Rank har besluttet at sætte optagelserne til den historiske dramaserie på pause. Foto: Celina Dahl Vis mere DRs dramachef Christian Rank har besluttet at sætte optagelserne til den historiske dramaserie på pause. Foto: Celina Dahl

Samme beløb nævnes hos Berlingske.

Her uddybes det, at pengene blandt andet går til at betale løn til skuespillerne, som der er skrevet kontrakt med, samt til lejen af studiefaciliteter.

Seriens rolleliste havde flere prominente navne.

Heriblandt Nukâka Coster-Waldau og Lars Mikkelsen, der også var en del af DRs seneste historiske satsning '1864'. Udover dette spillede han præsten Johannes i 'Herrens veje', ligesom han også var vært på 'Historien om Danmark'.

Lars Mikkelsen var en af skuespillerne, som DR havde hyret til det store, historiske drama. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Lars Mikkelsen var en af skuespillerne, som DR havde hyret til det store, historiske drama. Foto: ANGELA WEISS

Også på instruktørsiden havde DR skaffet sig et stærk kort med 51-årige Pernile Fischer, som i 2018 instruerede filmen 'Unge Astrid' om forfatteren Astrid Lindgren.

Overfor både Ekko og Berlingske afviser DR og dramachef, Christian Rank, at sætte specifikke beløb på, hvad serien kommer til at koste DR.

Tilbage står der, at danskerne altså må se langt efter dramaet om Leonora Christina Ulfeldt, Christian 4.s datter. I hvert fald indtil DR får styr på budgetterne. Hvad sandsynligheden for dette så er, står, også for dramachefen, hen i det uvisse.

»Jeg håber virkelig, at det lykkes, men jeg vil ikke her og nu sætte procenter på. Det er jo det arbejde, vi går i gang med nu,« siger Christian Rank således til Berlingske.