Danskerne tog med åbne arme imod DR-programmet 'Morgensang', der skulle forene og skabe fællesskab for danskerne under corona-lockdown.

Op imod 300.000 så med hver morgen, hvor der blev sunget og spillet kendte sange, som vi alle kunne synge med på. Og nu er det populære tv-program tilbage fra på onsdag kl. 09.05 og i weekenden kl. 10.03. Men det bliver dog en smule anderledes. Der er nemlig to nye værter:

Sangerinde Kaya Brüel og musiker Ole Kibsgaard. Og de to nye værter glæder sig til at spille og synge for danskerne hver morgen.

»Jeg ved, hvad musik kan gøre for folk, og det vil jeg gerne være med til at give videre,« siger Kaya Brüel til B.T.

For Ole Kibsgaard handler det ligesom for Kaya Brüel også om at dele musik med andre, for ifølge ham er der stadig brug for at skabe fællesskab, selv om vi ikke længere er i en decideret corona-lockdown.

»Det at synge sammen og morgensang er et rigtig fint og samlende koncept. Specielt i en tid, hvor vi ellers kan være isolerede. Og så elsker jeg at lave musik med Kaya, hun er en fantastisk sangerinde,« siger Ole Kibsgaard.

Da 'Morgensang' blev vist for første gang i foråret, blev det hurtigt en kæmpe succes. De to nye værter frygter dog ikke at skulle komme efter og leve op til den ellers dygtige Phillip Faber, der har vært på programmet. For de skal nemlig selv være med til at forme det.

»Det vil aldrig blive det samme, men baseret på en succes kan man tage det helt nye veje. Vi er for eksempel en duet, så kan vi dyrke nogle nye ting for eksempel andenstemmer,« siger Kaya Brüel.

Når programmet starter onsdag, vil der først være lidt opvarmning for stemme og krop, hvorefter der vil blive sunget to sange. Det kan være både nyt og gammelt. Men værtsparret vil gøre det helt på deres egen måde.

»Vi skal ikke efterligne Phillip Faber eller Silja Okking, som gjorde det godt, vi skal være os selv, Kaya og Ole. Og det er nemt for os, og vi elsker at synge og spille musik sammen,« fortæller Ole Kibsgaard, der mange gange før har spillet med Kaya Brüel.

Programmet vil ud over to nye værter byde på en række andre nye tiltag. I weekendprogrammerne vil der være særligt fokus på familien, hvor børnene også kan være med.

Derudover vil Kaya Brüel og Ole Kibsgaard hver onsdag blive assisteret af en skoleklasse, der vil synge en af de to sange.

Et sammentømret, musikalsk makkerpar

Kaya Brüel og Ole Kibsgaard har længe været et musikalsk makkerpar. Så da Kaya Brüel blev ringet op af DR, der ville tilbyde hende at beværte programmet, var det helt naturligt for hende at sige, at hun gerne ville have Ole Kibsgaard med.

»Jeg ved, hvad vi kan, for vi har spillet sammen i mange år. Vi kender hinanden rigtig godt og har en god pingpong. Sådan er vi også, når vi optræder. Vi er spontane og har altid dyrket det fællesskab, musik er. Men jeg ser det som en fordel, at vi fra start kender hinanden,« siger Kaya Brüel.

De to har sunget og spillet sammen siden 1993. De har spillet et utal af koncerter sammen både for børn og voksne, de har sunget med Musikberiget på hospitaler, og de har endda udgivet en jazzplade sammen.

Og heldigvis var DR med på, at de to musikalske venner skulle være værter sammen.