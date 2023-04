Det går den forkerte vej for DR's nye fredagsshow 'Stjerneklar'.

Efter et par måneder med 'X Factor' på TV 2, overtog DR den 14. april fredagssendefladen med deres nye liveshow, 'Stjerneklar', men trods kendte ansigter som Joakim Ingversen, Medina og Barbara Moleko i bærende roller, er lidt over hver fjerde seer faldet fra mellem de to første udsendelser.

Konceptet, hvor forskellige hold danskere dyster om at optræde bedst muligt forklædt som deres idoler, er baseret på det britiske tv-show 'Starstruck'.

Premiereprogrammet den 14. april blev ifølge analysebureauet Nielsen på selve dagen set af 487.000, hvilket gjorde 'Stjerneklar' til ugens næstmest sete udsendelse - kun overgået af 'Forsvundne arvinger'.

Dommerholdet i 'Stjerneklar': Barbara Moleko, Tinus, Medina og Nicholas Kawamura.

Ugen efter, den 21. april, var 132.000 danskere imidlertid faldet fra.

Her var der nemlig ifølge analysebureauet Nielsen 'kun' 355.000, der så med på selve dagen, hvilket udover det markante fald i seere også sender programmet ned på en aktuel sjetteplads over ugens mest sete tv-programmer.

Efter premiereudsendelsen den 14. april udtalte DR's underholdningschef Jan Lagermand Lunde til B.T., at de var super glade for programmet og tilføjede, at de første seertal levede 'fuldt ud op til, hvad de havde drømt om'.

B.T. har onsdag forsøgt at få en opfølgende kommentar fra Jan Lagermand Lundme til de nye faldende seertal. Han er endnu ikke vendt tilbage.

Ovenstående er baseret på tv-sening på selve dagen. Medregner man streaming i løbet af en hel uge, nåede første udsendelse op på 542.000 seere, mens de samlede seertal for anden udsendelse først offentliggøres på mandag.

