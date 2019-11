Lene Beiers kærlige drillerier fører til et heftigt skænderi i aftenens sæsonafslutning på 'Landmand søger kærlighed'.

I aftenens sæsonafslutning på ‘Landmand søger kærlighed’ sker der et meget pludseligt stemningsskift, da Lene Beier besøger den 36-årige Martin Danielsen på gården i Randers. Som Martin selv beskriver det ganske få sekunder inde i den samtale, der udvikler sig til et skænderi, bliver han virkelig pissed off over Lene Beiers spørgsmål.

Forud for skænderiet skulle Martin skære tre kvinder ned til to, men inden han når at tage en beslutning, vælger den ene kvinde, Carina, selv at trække sig fra programmet. De to tilbageværende kvinder, Kristinna og Majbritt, insisterer dog på at få at vide, hvem deres landmand ville have valgt fra. Og da Kristinna til sidst truer med også at forlade programmet, føler Martin sig så presset, at han åbner op om sin egentlige plan, der var at sende Majbritt hjem.

Da Lene foran kameraerne konfronterer Martin og spørger ham, om han har fortalt Majbritt om sin plan, svarer han vredt “stop” og forsøger i frustration at gå væk fra Lene. Det lykkes hende at få ham kaldt tilbage, og et skænderi omkring ærlighed udspiller sig midt på den østjyske mark.

Derfor blev Martin irriteret

Skænderiet har efterfølgende fået værten til at undskylde og forklare, at hun fejlfortolkede situationen.

»Det var kun ment som en kærlig irettesættelse. Men her kom jeg til at trykke på nogle knapper, og det var altså ikke med vilje. Jeg troede simpelthen, han ville tage det helt anderledes,« siger Lene Beier til TV 2.

Hun forklarer yderligere, at hun selvfølgelig skal hjælpe landmændene med at finde kærligheden, men at hun altså også skal formidle til seerne, hvad der foregår. Men lige netop denne situation fortryder hun.

Lenes spørgsmål kom bag på Martin, og det gjorde ham irriteret. I dag ville han ønske, at han havde handlet anderledes og undskylder også.

»Jeg ved jo godt, hun selvfølgelig skal have svar, og at det er hendes job som vært at gå mig på klingen,« siger han til TV 2.

Efter optagelserne er de to blevet gode venner igen.

Artiklen er skrevet i samarbejde med Realityportalen: