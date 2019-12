Et mindre drama udspillede sig mandag morgen på direkte tv i Go' Morgen Danmark.

Mens værterne Ida Wohlert og Mikkel Krüger var i gang med at runde af, skete det pludselig.

Ilden fra den adventskrans, som stod på bordet foran dem, fik pludselig fat i den omgivende dekoration.

Og med ét stod en stor flamme direkte op fra adventskransen.

Øjeblikket, hvor en stor flamme pludselig står ud af adventkransen i Go' Morgen Danmark-studiet. Foto: TV 2 Vis mere Øjeblikket, hvor en stor flamme pludselig står ud af adventkransen i Go' Morgen Danmark-studiet. Foto: TV 2

Det betød, at en teknikker måtte ile til for at slukke ilden.

På trods af at flammen skød en lille halv meter op i luften, så bed de to værter åbenbart ikke mærke i det drama, som udspillede sig.

»Vi så ingenting. Jeg sad og lyttede til Mikkel,« siger Ida Wohlert efterfølgende ifølge TV 2.

Efterfølgende tog Ida Wohlert og Mikkel Krüger til det sociale medie Instagram.

På Go' Morgen og Go' Aften Danmarks profil forklarede de nærmere om episoden.

»Som nogle af jer måske bemærkede, så gik der ild i vores adventskrants til sidst i programmet. Alle er okay, og der skete ikke noget,« lyder det fra Mikkel Krüger.

Værterne brugte dernæst det lille drama til at ønske deres følgere en god jul og minde dem om, at levende lys er noget, man skal være opmærksom på - ikke mindst i juledagene.

Ida Wohlert har efter programmet selv lagt en video op på Instagram med det øjeblik, hvor ilden tager fat. Det kan du se herunder.