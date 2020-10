Der var en god og meget dramatisk grund til, at Sofie Dannemand i ugens afsnit af TV3-programmet 'Mit plastikmareridt' ikke dukkede op til sin operation.

Den 31-årige SOSU-uddannede kvinde fra Lystrup lidt nord for Aarhus har i mange år kæmpet med sine bryster.

Da Sofie Dannemand var yngre syntes hun, de var for små og fik dem lavet større, men efter tre-fire måneder begyndte de at hænge og gav hende uudholdelige smerter.

Hun henvendte sig til klinikken i Vejle, hvor hun havde fået lavet sine bryster i første omgang, som opererede på ny, men det gjorde kun smerterne værre, og tredje gang ville de ikke hjælpe, fortæller hun til B.T.:

»Jeg følte mig totalt magtesløs. Jeg brugte i alt 27.500 kroner bare for at gå rundt med smerter.«

Sofie Dannemand levede i en længere periode med brystsmerter, da hun så et opslag om, at de søgte nye medvirkende til 'Mit plastikmareridt', hvor man netop hjælper folk i hendes situation, så hun meldte sig i håb om at kunne få sin gamle krop tilbage.

»Jeg kunne ikke holde det ud længere. Jeg er også mor og kunne ikke engang lege med min søn,« forklarer hun.

Som man så i ugens afsnit dukkede Sofie Dannemand imidlertid aldrig op til sin tv-operation. I programmet får man - lidt underligt - ingen forklaring, så den giver Sofie Dannemand nu til B.T.:

Sofie i 'Mit plastikmareridt'. Foto: Nent Group

»Aftenen inden operationen tog jeg med min veninde ind på Strøget i København for at synge karaoke. Da vi går hjem, kommer der pludselig fire unge mænd, som begynder at overfalde min veninde. Jeg vil jo beskytte hende, så de tager også fat i mig, og vi ender på sygehuset, hvor jeg vågner op med hjernerystelse, en hævet fod og andre mærker. Jeg har svært ved at huske, hvad der præcis sker.«

Sofie Dannemand ved ikke hvorfor, de blev overfaldet. Hun meldte efterfølgende de unge mænd til politiet, men da hun ikke kendte dem og havde svært ved at give en præcis beskrivelse, havde politiet ikke meget at gå efter.

»Så gik jeg i panik, for jeg skulle jo være med i programmet. Jeg skrev til min kontaktperson, hvad der var sket. De kunne højest udskyde operationen til dagen efter, men det kunne jeg jo ikke,« fortæller hun opgivende om TV3's tilbud, der altså ikke kunne udskydes til senere.

Sofie Dannemand fortæller, at optagelserne til 'Mit plastikmareridt' ligger to år tilbage. I dag kæmper hun stadig med smerter i brystet.

Sofie i dag. Foto: Privatfoto

»Jeg har sparet op til at kunne blive opereret igen, men det er jo dyrt, og coronakrisen har ikke gjort det nemmere at finde et arbejde. Men jeg håber på, at jeg kan få det lavet til næste år,« fortæller hun og tilføjer:

»Jeg vil gerne advare andre, der overvejer at få lavet bryster om at undersøge klinik og kirurg grundigt inden, ellers kan man risikere at ende i smerter som jeg, og det er ikke særlig sjovt.«

