Da Kris tager Kim, Kourtney, Khloé og Kylie med på tur, er det ikke alle, der er lige tilfredse med, at lillesøster Kylie vælger at blive hjemme.

Det er ikke kun året, der lakker mod enden.

Det gør ‘Keeping Up With the Kardashians’ sæson 17 også, og – som man måske kunne forvente – takker de fashionable og dramatiske søstre af med manér.

Momager Kris Jenner tager hele familien med til Wyoming, et naturskønt område i USA, hvor de skal ‘reconnecte’ og være aktive udendørs.

Der er dog én af de verdenskendte søstre, der ikke tager med på turen – nemlig Kylie Jenner. Og det falder ikke i god jord hos hverken Kendall eller Khloé.

»Det er virkelig ondt,« siger Khloé i et klip fra sæsonafslutningen, hvor hun og Kendall taler om deres søsters fravær.

»Kylie kommer ikke så meget ud af L.A,« siger Kendall og fortsætter:

»Det er to timer væk, det er to dage af dit liv.«

Nostalgien

Irritationen over søsterens fravær bliver ikke mindre, da Kendall Facetimer med Kylie, der ikke virker specielt oprørt over ikke at være sammen med familien:

»Jeg kom direkte fra Europa, og jeg havde virkelig regnet med, at du ville være her. Vi kom her altid om sommeren, så det er bare ret nederen, at du ikke er her,« siger Kendall.

Kylie virker til at forstå, at det betød meget for Kendall og lover at gøre det godt igen, når familien er tilbage i L.A.

Nedenfor kan du få et glimt af, hvad der ellers sker i sæsonafslutningen på ‘Keeping Up With the Kardashians’ sæson 17:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

