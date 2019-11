»30 gange råber hun ind i mit hoved, at jeg er dum, og at jeg ikke duer til noget.«

Sådan siger Amalie Szigethy i torsdagens afsnit af 'Forsidefruer', hvor hun henviser til en episode mellem hende og Janni Ree.

28-årige Szigethy fortæller, at Ree kaldte hende dum, fordi hun ledte dem hen til et forkert hotel efter, at de havde drukket drinks sammen i Frankrig.

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager følte sig krænket efter kontroversen med Janni Ree, og hun blev samtidig rystet og ked af det.

Amalie Szigethy føler sig krænket af Janni Ree. Foto: Claus Bech Vis mere Amalie Szigethy føler sig krænket af Janni Ree. Foto: Claus Bech

Reality-stjernen blev meget overrasket over, at Ree blev ved med at kalde hende grimme ting, fordi de trods alt er veninder.

Janni Ree havde dog undskyldt overfor Amalie Szigethy dagen efter, hun havde kaldt hende dum. Hendes undskyldning var, at hun var træt og frøs.

Szigethy siger, at hun ikke tog imod undskyldningen:

»Jeg kunne mærke inde i mig selv, at jeg stadig var ked af det, og jeg var sgu ikke bare klar til at lægge det her bag mig,« slutter hun.

Janni Ree inviterede ikke Amalie til hendes havefest. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Janni Ree inviterede ikke Amalie til hendes havefest. Foto: Ida Marie Odgaard

I torsdagens afsnit fortæller Janni Ree til de andre fruer, at Szigethy ikke er inviteret til hendes havefest, fordi de blev uvenner, da de lavede 'Fangerne på Fortet'.

En beslutning som overrasker de andre gæster til havefesten en smule.

'Forsidefruer' kører på programmets sjette sæson.

Torsdagens afsnit, der er sæsonens næstsidste, kan ses på Viafree og TV3 fra torsdag aften klokken 20.00.