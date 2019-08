Nadia Jun fra 'Beauty Bosserne' vil ikke associeres med Mai Manniche efter racistiske kommentarer.

Anden sæson af ’Beauty Bosserne’ er i fuld gang, hvor man kan følge med i livet hos nogle af Danmarks største iværksættere og influencere i skønhedsindustrien – nemlig Mascha Vang, Irina Olsen, Camilla Frederikke, RAZ fra RAZspa, Nadia Jun og Mai Manniche.

Og med så store personligheder samlet i en tv-produktion er drama nærmest uundgåeligt. For kort tid siden fortalte Irina i hvert fald, at der kommer chokerende episoder og intriger i den nye sæson, og allerede nu kan vi godt afsløre, at den er god nok.

I sæsonens tredje afsnit kommer Nadia Jun, der er iværksætter og ejeren af vippemærket DUFFLashes, i et dilemma, hvor hun må rådføre sig med beautybloggeren Irina. Hun er nemlig blevet inviteret til et kundeevent hos smykkedesigneren Mai Manniche, hvor forskellige samarbejdspartnere vil være til stede, men Nadia har sin tvivl om arrangementet.

– Rent forretningsmæssigt tænker jeg, at det giver rigtig god mening, men så kunne jeg ikke finde ud af, om det overhovedet var en god idé at blive associeret sammen.

Nadia forklarer sin bekymring med med, at hun på Facebook angiveligt har set Mai Manniche komme med racistiske udtalelser om udenlandske kvinder i diverse debatter.

– Jeg kan ikke forstå, at hun har det sådan. For mig viser det, at det er mangel på uddannelse og udvikling, lyder det fra Nadia, der kraftigt overvejer at melde afbud til Mais event.

Irina tager Nadias bekymring alvorligt og fortæller, hvad hun selv lægger vægt på, når hun tager en forretningsmæssig beslutning.

– Nogle gange handler det om mere, end at idéen bare lyder god. Der er så mange andre vinkler i det. Du må vurdere, om dit ‘business name’ passer sammen med de ting, hun står for. Jeg plejer at vurdere det ud fra min intuition. Jeg tænker også, at du ved bedst, hvad der er bedst for dig og din forretning. Mavefornemmelsen synes jeg aldrig fejler, når man følger den, lyder Irinas råd.

Mai Manniche forventer en undskyldning

Realityportalen har forholdt Mai Manniche Nadias anklager mod hende, som Mai ikke kan genkende. Hun fortæller, at hun aldrig kunne drømme om at udtale sig racistisk, og at racistiske udtalelser generelt ligger langt fra hendes værdier. Derudover mener hun ikke, at Nadia har været i stand til at uddybe sine anklager.

– Det er meget bekymrende, at man kan fremføre så voldsomme udokumenterede anklager gentagne gange uden at blinke. Jeg er meget imod enhver form for kvindeundertrykkelse, også inden for religion. Måske forveksler hun i sin naivitet dette med racisme, hvilket det selvfølgelig på ingen måde er, siger hun og fortsætter:

– I min verden er der plads til ALLE, uanset køn, alder, religion og seksualitet. Men jeg vil ikke acceptere nogen form for kvindeundertrykkelse – ej heller i religionens hellige navn. Nadia krydrer desuden sine udtalelser med, at jeg ikke “kan lide udenlandske kvinder”. Det er jo decideret dumt sagt. Jeg forventer at få en stor undskyldning fra Nadia, for sådan opfører anstændige og ordentlige mennesker sig simpelthen ikke.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at der har været beskyldninger om racistiske udtalelser hos familien Manniche. Mai Manniches mor, lægen og debattøren Vibeke Manniche, som ejer tyve procent af Mai Manniches virksomhed JEWLSCPH, er også blevet anklaget for racistiske udtalelser i forbindelse med debatter om læger med indvandrerbaggrund.

– Hvis jeg kommer som patient til en kvindelig indhyllet læge og skal have en gynækologisk undersøgelse med al den seksualitet, mit underliv måtte emme af, så ville jeg føle mig betydeligt mere intimideret af hende end af en mandlig læge, udtalte Vibeke Manniche i Jyllands-Posten tilbage i 2008.

Til den debat tilføjede Vibeke, at hendes primære mål var at diskutere lægers påklædning og ikke forskelsbehandle patienter, men læger med indvandrerbaggrund problematiserede hendes udtalelser og begrundede kritikken med, at Vibekes udtalelser var med til at så tvivl om, hvorvidt de læger er i stand til at give alle patienter en lige behandling.

Du kan se de første tre afsnit på Dplay, mens sæsonen har tv-premiere på Kanal 4 den 3. september.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.