25 år efter vi sidst tog afsked med fru Drusse, Stig D. Helmer, Rigmor Mortensen og Einar Moesgaard, er det tid til et gensyn med læger, patienter og spøgelser på 'Riget'.

Men hvor DR var alene om at finansiere produktionen af 'Riget I' og 'Riget II' og derfor også kunne høste priserne for den, kommer de denne gang til at dele både udgifterne og responsen.

Zentropa og DR er gået i samarbejde med Viaplay om at producere tredje og sidste sæson af serien, der kommer til at hedde 'Riget Exodus'.

»Det ville være et fantastisk scoop at have selv, men 'Riget' er en stor serie fra øverste hylde, og vi må kigge på de penge, vi har,« siger DR's dramachef, Christian Rank.

DR's dramachef, Christian Rank, er glad for aftalen mellem Zentropa, DR og Viaplay, der nu gør det muligt at sætte gang i tredje sæson af 'Riget'. Foto: Celina Dahl

Han kan hverken sige noget om, hvor meget serien kommer til at koste, eller hvordan udgifterne fordeles mellem DR og Viaplay.

Om samarbejdet siger Christian Rank:

»Der er en lang række nye kommercielle aktører på markedet. Det her er måden, det har været muligt at lave en tredje sæson på.«

»Vi må se på, hvordan vi bedst kan styrke DR's produktion og strække vores økonomi.«

Riget Er en tv-serie i otte dele af Lars von Trier.

DR viste de første fire afsnit i november og december 1994.

Og de sidste fire i oktober 1997.

'Riget' har blandt andet vundet seks Bodil-priser og seks Robert-priser.

Nu begynder arbejdet med tredje sæson, der ventes færdig i 2022.

Når serien er klar i 2022, får den først premiere på Viaplay. Kort efter får den tv-premiere på DR, og derefter vil den i perioder være tilgængelig på dr.dk. På sigt kommer alle tre sæsoner til at ligge hos DR.

Christian Rank kan ikke løfte sløret for, præcist hvornår DR kan byde seerne indenfor på Riget. Eller hvor lange perioder serien kommer til at ligge på dr.dk.

Det er 23 år siden, de sidste fire afsnit af serien blev vist.

Siden er flere af skuespillerne døde, blandt andre svenskeren Ernst-Hugo Järegård.

I 1997 var 'Riget 2' klar. Her med svenske Ernst-Hugo Järegård i forgrunden og Søren Pilmark, Birgitte Råberg og Holger Juul Hansen i baggrunden. NORDFOTO. Foto: NILS MEILVANG

Det vil dog ikke afholde ham fra at være med i 'Riget III', har Zentropas direktør, Peter Aalbæk Jensen, tidligere sagt til Berlingske:

»Inden Ernst-Hugo døde, lavede Lars og han en aftale om, at vi kunne bruge ham som spøgelse i serien. Han syntes selv, det var en stor ting at få lov til at blive set for første gang igen i en film adskillige år efter sin død, så vi fik en klar aftale med Ernst-Hugo om, at han genopstår. Det trøstede ham faktisk, da han havde fået sin dødsdom.«

For dem, der ikke lige kan huske, hvor vi slap for mere end 20 år siden, bliver der mulighed for et gensyn med sæson et og to både på DR og på Viaplay.

På spørgsmålet om, hvorvidt dramachefens DR-hjerte bløder over at skulle dele rettighederne, svarer Christian Rank:

»Jeg tror mere, at mit DR-hjerte begejstres over, at vi kan fastholde andre DR-satsninger.«

For kort tid siden annoncerede DR Drama, at de i 2022 og 2023 satser på to store nye selvproducerede serier. En komedie om Carmen Curlers og en serie om Leonora Christina.