Nøjagtig som de kryptiske gåder er fast inventar i vismandens tårn, kan man år efter år være – næsten – stensikker på at finde flere gamle kendinge i 'Fangerne på Fortet'.

Kendinge, der med årene nærmest er blevet lige så ikoniske som det ældgamle fort, de befinder sig på, og som hver især repræsenterer spændende historier uden for fortet.

En af dem er Tumlingen – eller Le Boule, som han hed i den franske udgave. Ham, der stod for at hamre på gongongen, når tiden var gået.

Han blev en del af showet i 1994, efter produktionen i en radioannonce havde søgt efter en 'fed mand'.

Peter Schmeichel og Camilla Ottesen i 2009 sammen med Tumlingen, Monique, Passe-Partout og Passe-Muraille. Foto: NYMANN BO Vis mere Peter Schmeichel og Camilla Ottesen i 2009 sammen med Tumlingen, Monique, Passe-Partout og Passe-Muraille. Foto: NYMANN BO

Netop den rolle var Yves Marchesseau selvskrevet til, mente hans kone, og han gik derfor til casting og fik jobbet, selv om han hverken havde titler som skuespiller eller gongong-slager på sit cv.

Faktisk havde han i mange år kørt gaffeltruck og solgt petanque-bolde. Bolde hedder boule på fransk, og det var sådan, hans karakter fik navnet Le Boule.

Karakteren blev et vendepunkt for den franske mand, der siden barndommen havde været skaldet og stor – og var blevet mobbet for det.

»Rollen i 'Fangerne på Fortet' var hans hævn over livet, fordi det, at han var fed og skaldet, sikrede ham rollen, der gav ham mere end 20 års lykke,« har hans datter tidligere forklaret.

Fort Boyard ligger ved den franske vestkyst og blev færdigbygget i 1857. Byggeriet blev påbegyndt under Napoleon. Foto: MEHDI FEDOUACH Vis mere Fort Boyard ligger ved den franske vestkyst og blev færdigbygget i 1857. Byggeriet blev påbegyndt under Napoleon. Foto: MEHDI FEDOUACH

Når Yves Marchesseau ikke arbejdede på det franske fort, underholdt han i indkøbscentre. Men hans liv bestod ikke udelukkende af sjov og spas.

I januar 2014 blev han idømt seks måneders fængsel for at have chikaneret en kvindelig bekendt. Chikanen bestod blandt andet i, at han ringede til pågældende mere end 500 gange inden for en kort periode.

Samme år trak han sig fra 'Fangerne på Fortet' af helbredsmæssige årsager. Senere på året – i september – gik han bort efter en længere kamp mod kræft i spiserøret. Han blev 62 år.

Efter hans død overtog tigertæmmeren Monique Angeon for en stund tjansen med gongongen, som hun med sin pisk slog på, når hun altså ikke havde travlt med at følge op på sætningen:

»Monique, tigerhovedet!« Når ordene lyder i programmet, drejer hun som bekendt på sten-tigerhovedet, hvilket får boyarderne til at flyde i programmet.

I den franske udgave lyder den famøse ordre dog en smule anderledes. Her hedder hun nemlig Felindra, men er spillet af den samme skuespillerinde og tigertæmmer, som vi kender fra det danske program.

Netop Monique Angeons job som tigertæmmer kan muligvis være i fare i den danske udgave, efter TV3 har truet med at droppe programmet, såfremt man ikke stopper med at udnytte de vilde dyr som rekvisitter i showet.

Hidtil har den franske kvinde haft ansvaret for tigrene i de to måneder, som optagelserne årligt varer – både når kameraet har været tændt og slukket. Dette i tæt samarbejde med Thierry Le Portier, der tager sig af kattedyrene, når de ikke opholder sig på det franske fort.

Her Monique og tre tigre i Tigergården. Hvorvidt tigrene fortsat skal spille en rolle i programmet, bliver nu diskuteret. Foto: NYMANN BO Vis mere Her Monique og tre tigre i Tigergården. Hvorvidt tigrene fortsat skal spille en rolle i programmet, bliver nu diskuteret. Foto: NYMANN BO

Ved siden af 'Fangerne på Fortet' har Monique Angeon jobbet som dyretræner på film som 'Gladiator' og 'Life of Pi'.

Den læderklædte tigerdame er ikke den eneste af fortets karakterer, der har involveret sig i produktioner ved siden af. Det samme har dværgen André Bouchet – i programmet kaldet Passe-Partout.

Den i dag 53-årige mand har været med i flere kortfilm, ligesom han også er med i musikvideoen til Bloodhound Gang-sagen 'The Bad Touch'. Ved siden af har han desuden arbejde i det parisiske metro-system.

André Bouchet har været med i 'Fangerne på Fortet' fra programmets spæde start, og i mange år havde han sin makker Alain Prévost ved sin side.

Den franske skuespiller Andre Bouchet – bedre kendt som Passe-Partout. Foto: ANATOLY MALTSEV Vis mere Den franske skuespiller Andre Bouchet – bedre kendt som Passe-Partout. Foto: ANATOLY MALTSEV

Alain Prévost spillede Passe-Temps – ham, vi i den danske udgave kender som Pas På Tid – indtil han efter 19 års tjeneste blev droppet af produktionen forud for optagelserne i 2010.

»Produktionen ville ikke længere have mig. Man ville prøve noget nyt,« forklarede han i et interview i 2017 og tilføjede: »Jeg er stadig bitter. Det føltes som at blive smidt ud som affald.«

Det var ikke kun selve produktionsholdet, han følte sig afvist af. Det var også hans gamle venner – heriblandt Passe-Partout.

»Jeg hører ikke fra nogen af dem. Det er sandt, at når du er på toppen, vil folk gerne være din ven. Når du ikke længere er det, er der ikke nogen, der kan bruge dig.«

»Jeg tror, Passe-Partout var min ven, fordi jeg var kendt,« forklarede den i dag 66-årige franskmand i tidligere omtalte interview.

Med Alain Prévost ude af vagten skulle en anden person overtage hans opgave med at vise holdene rundt på Fort Boyard.

Passe-Partout og Passe-Muraille side om side i den seneste sæson af den danske udgave. Bagved: værterne Camilla Ottesen og Joachim Boldsen. Vis mere Passe-Partout og Passe-Muraille side om side i den seneste sæson af den danske udgave. Bagved: værterne Camilla Ottesen og Joachim Boldsen.

Det blev den tidligere wrestler Anthony Laborde, der i nogle år havde haft forskellige – mindre – opgaver som dværgen Passe-Muraille.

Det er ham, vi netop har set i denne sæson af den danske udgave af 'Fangerne på Fortet', hvor alle de faste karakterer altså er er franske.

Selv om Alain Prévost er ked af, at det ikke længere er ham, der render rundt og passer på holdenes nøgler, bærer han ikke nag over for sin efterfølger:

»Passe-Muraille er en god ven. Jeg bebrejder ham ikke. Det var ikke ham, der besluttede at tage min plads. Den blev givet til ham,« har han tidligere sagt.

