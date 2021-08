»Et af de vigtigste fjernsynsprogrammer, jeg nogensinde har lavet,« skriver tv-vært Signe Lindkvist på Instagram.

Programmet, hun reklamerer for, er TV 2s nye underholdningsprogram 'ZULUs store dragdyst', hvor kendte mænd som Claus Elming, Oliver Bjerrehuus og Simon Stenspil, med hjælp fra professionelle dragqueens, dyster om at blive den bedste dragqueen.

Det lignende amerikanske talentshow 'RuPaul's Drag Race' har allerede for længst sparket dørene ind til det brede publikum, og spørger man nogle af Danmarks mest kendte dragqueens, har Signe Lindkvist da også god grund til at juble over et dansk dragprogram.

»Jo mere synligt queermiljøet bliver på alle medieplatforme, jo mere vænner verden sig til diversitet,« lyder det fra multikunstner Thomas Bickham, der i 90erne var en af Danmarks store dragstjerner.

Thomas Bickham Foto: Privatfoto Vis mere Thomas Bickham Foto: Privatfoto

Han fortæller, at han allerede for 16 år siden foreslog et dansk produktionsselskab at lave et tv-program i stil med 'RuPaul's Drag Race'.

»Der mente man ikke, at drags ville kunne trække seertal. Jeg tror sagtens, man kunne have vist det på TV 2 for ti år siden, men det kræver balls at være frontrunner, og økonomien i Danmark er ikke så stor som i USA, hvilket gør, at man herhjemme ofte benytter sig af udenlandske succeser eller laver relativt billige produktioner.«

Thomas Bickham giver som eksempel, at han i gamle dage også fik afslag på et program a la det, der senere blev kendt som 'De fantastiske 5', hvor fem homoseksuelle mænd hjælper en heteroseksuel mand til at blive mere stilsikker.

»Det mente man heller ikke havde sin berettigelse,« fortæller han og bifalder, at TV 2 nu altså har lanceret 'ZULUs store dragdyst':

»Alle tiltag i retning af åbenhed for diversitet er fantastiske.«

Det er Tinus De Schunard enig i.

Han blev i foråret omtalt af mediet Heartbeats som 'Danmarks førende drag queen' og er flere gange blevet kåret til Danmarks bedste.

Tinus De Schunard har været inde over udviklingen af 'ZULUs store dragdyst', og han synes, det kun er på tide, at der kommer mere af den slags på tv.

»Drag er kunst og en vigtig note for at opnå harmoni mellem de to køn. Vi kan lære så meget om os selv og det modsatte køn ved at sætte os selv i det andet køns hæle,« fortæller han og opremser nogle af de fordomme, han har mødt gennem tiden.

Tinus De Schunard Foto: Cirkeline Coco Vis mere Tinus De Schunard Foto: Cirkeline Coco

»Det er fordomme, som at kunstformen skulle være nem, at alle mandlige drags er bøsser, at du selv tænder på dametøj, at du er hæmningsløs i din optræden, at det er ulækkert at klæde sig ud eller på som det modsatte køn.«

Tinus De Schunard tilskriver især den amerikanske dragstjerne RuPauls arbejde æren for at have gjort drag til en større del af mainstreamkulturen. Derudover vil han gerne hylde lanceringen af 'ZULUs store dragdyst'.

»Jeg mener bestemt, at det kan være med til at nedbryde fordomme, og jeg synes, at produktionen har valgt et alsidigt og bredtfavnende hold af dragartister, som forhåbentlig vil repræsentere branchen med stil og klasse.«

Anders Hagerup Larsen, der under kunstnernavnet Chantal al Arab ved sidste års Danish Rainbow Awards blev kåret som 'Årets Drag Performer', har endnu ikke fået set 'ZULUs store dragdyst'.

Han tænker, at man sagtens kunne have set et lignende program for ti år siden, og henviser til det tidligere omtalte 'De fantastiske 5', men håber, at man i dag får flere nuancer med.

»Jeg tror, der er en nuanceforskel på, hvordan 'bøssen fremstilles'. Jeg kan håbe på, at han ikke er en fremmed længere, og at det at klæde sig i dametøj ikke automatisk er fjollet eller grinagtigt, men at han i stedet fremstilles som et helt menneske, og at drag tages seriøst som håndværk og kunstform.«

Chantal al Arab Foto: Privatfoto Vis mere Chantal al Arab Foto: Privatfoto

Ligesom Tinus De Schunard vil han gerne fremhæve forløberen, 'RuPaul's Drag Race'.

»Det har givet en hel generation et meget håndgribeligt sprog, der kan bruges til at tale om problematikker og afmystificere ting som kønsidentitet, hiv-status og så videre.«

Om det nye 'ZULUs store dragdyst' lyder det:

»Jeg synes da, at det er skønt, at vi får så bred en repræsentation af minoriteter på tv, og jeg håber, at vi i fremtiden vil se endnu flere programmer, hvor minoriteter selv sætter ord på, hvem de er.«