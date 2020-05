Denne sæson af 'X Factor' vil formentlig blive husket for flere ting: Den ufrivillige corona-pause, Blachmans triumf eller måske den todelte finale.

Seertallene var til gengæld ikke mindeværdige. Fredag slog programmet således for anden uge i træk endnu engang rekord. Af den kedelige slags.

Sidste mandag kunne B.T. bringe artiklen om programmets historisk lave seertal til semifinalen, og denne mandag kunne sagtens man bringe overskriften igen.

For mens analysebureauet Gallup sidste mandag kunne berette, at 717.000 havde fulgte semifinalen på TV 2, så kun 633.000 med, da første del af den store finale løb af stablen fredag aften.

Thomas Blachman og Alma Agger vandt ikke kampen om seerne, men de vandt 13. sæson af 'X Factor', og det kan vel også et eller andet.

Og dermed måtte TV 2 for anden uge i streg se sig slået af DR, der med Phillip Fabers fællessang tiltrak 791.000 seere i samme tidsrum.

Bedre så det dog ud lørdag, da anden del af 'X Factor'-finalen blev sendt på TV 2. Her slog 757.000 seere over på kanalen, der lørdag aften på ingen måde var truet af konkurrenten.

Hos DR viste man nemlig i samme tidsrum den engelske naturserie 'Syv kontinenter - en klode', og det program fremgår ikke engang på Gallups top 20 over mest sete programmer i sidste uge.

Men selvom TV 2 vandt kampen om seerne lørdag aften, var antallet af seere lavt sammenlignet med finalen sidste år. Her fulgte 948.000 personer med, da Kristian Kjærlund løb med sejren.

Thomas Blachman.

Ikke desto mindre er man hos TV 2 tilfredse med afslutningen på en noget turbulent omgang 'X Factor'. Det har ikke været muligt for B.T. at få et interview med underholdningsredaktør Dorte Borregaard mandag, men i en skriftlig kommentar skriver hun:

'Vi er så glade og stolte over en flot ’X Factor’-finale-weekend på TV 2, hvor der blev sat punktum for en usammenlignelig sæson! Det er ikke tidligere i ’X Factors' historie set, at man midt i det serielle format har holdt en ni ugers ufrivillig pause, og vi er lettede og glade for, at det trods omfattende ændringer i produktionen er lykkedes på så flot vis at afslutte ’X Factor’ 2020.'

'Fredag delte vi igen seerne med ’Fællessang’, hvor vi glæder os over, at 44 procent af de 20 til 60 årige valgte at se ’X Factor’ - og lørdag aften så 60 procent af seerne mellem 20 og 60 år finaleafslutningen, hvor Alma Agger blev kåret som årets vinder af ’X Factor’ 2020,' lyder det fra underholdningsredaktøren, der henviser til, at programmet også klarer sig godt på TV 2 Play.

På fredag smider TV 2 en ny stjernespiller på banen i kampen om seerne: Stormester. Om det Lasse Rimmer-styrede quizprogram kan slå Philip Fabers 'Fællessang' må tiden vise.