DRs nyheder skal fremover ikke kun laves i DR-byen, men også i Australien.

Det er kommet frem på det stormøde, der tirsdag eftermiddag bliver holdt i DR-byen, skriver fagbladet Journalisten.

Som en del af den varslede fyringsrunde skulle DR Nyheder nedlægge 49 stillinger, lød der tidligere, men nu forlyder det, at en række ubesatte stillinger falder bort, og at nogle medarbejdere blive omplaceret.

Blandt andet vil fem journalister altså fremover skulle lave DR Nyheder fra den anden ende af verden.

Til gengæld spares nattevagter i DR Byen bort og i den forbindelse har 14 medarbejdere i DR Nyheder i dag fået at vide, at de fremover ikke vil have deres daglige gang i DR-byen.

Afskedigelsen begrundes med, at DR vil bruge færre penge på det, der i DR-sprog hedder indholds- og programproduktion.

Danske Ritzau benytter sig allerede af samme model, hvor medarbejdere kan være på arbejde i dagtimerne i Australien og dermed levere nyheder til Danmark natten i gennem.