Den populære tv-vært Petra Nagel skal giftes.

Det afslører tv-værten, der blandt andet er kendt fra DR3-programmerne 'Menneskeforsøg', 'Petra dater hele verden', og 'Petra får en baby', på Instagram.

'Ligegyldig om vi er i Thailand eller på Vesterbro, så er jeg simpelthen så lykkelig for, at du gerne vil have mig som din kone❤️,' skriver hun til billedet af en ring.

Hun danner par med sin nu forlovede, Asbjørn Munk.

Asbjørn Munk er også tv-mand og arbejder i Mick Øgendahls produktionsselskab Falster Inc.

Det var dog på en bodega med en fælles veninde - og ikke i tv-verdenen - at de mødte hinanden første gang.