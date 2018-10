Ramasjang-vært Isabel Ndiaye præsenterede onsdag årets udgave af Børnenes U-landskalender på Utterslev Skole, hvor blandt andet Kronprinsesse Mary deltog i lanceringen. Og selvom man er vant til at være på tv, kan man godt blive en smule nervøs over mødet med en kronprinsesse.

»Jeg elsker Kronprinsesse Mary og kongehuset generelt, men jeg må indrømme, man bliver lidt nervøs, og så skal man lige huske, hvad de hedder og sådan noget,« griner DR-værten.

Under præsentationen af årets U-landskalender kom Isabel Ndiaye nemlig til at kalde kronprinsessen for Marie i stedet for Mary. Fejlen blev dog hurtigt rettet af værten selv, og kronprinsessen tog det hele meget afslappet, fortæller hun.

»Men det var alletiders. Hun er så sød og nem at snakke med, og hun sad og smilede op til scenen. Men der er ingen tvivl om, at det her projekt er leg og spas, og når kongehuset så melder sin ankomst, så kan man godt mærke, at alle lige retter sig lidt op, og man får sommerfugle i maven,« fortæller Isabel Ndiaye.

Kronprinsesse Mary blev fotograferet med de mange børn på Utterslev Skole. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary blev fotograferet med de mange børn på Utterslev Skole. Foto: Mads Claus Rasmussen

I forbindelse med Børnenes U-landskalender har DR-værten besøgt Jordan for blandt andet at lave indslag til Ramasjang, og det gjorde stort indtryk hos Isabel Ndiaye.

»For mig gjorde det at være afsted, at jeg virkelig tog det med hjem og begyndte at forstå, hvad det hele handler om med støtte i nærområderne,« siger Isabel Ndiaye, der i Jorden også fik besøgt flygtningelejre.

»Jeg mødte alle mulige inspirerende mennesker, der havde oplevet alt muligt, men først og fremmest var der en glæde, og man ville fremad,« fortæller DR-værten.

Overskuddet fra Børnenes U-landskalender går i år til flygtningebørn bosat i Jordan, Libanon og Tyrkiet.