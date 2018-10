Det skabte stor debat, da komikeren Jonatan Spang tungekyssede med Pernille Vermund i satireprogrammet 'Tæt på sandheden' på DR2. Men da han opfordrede en til demonstration mod Danske Bank blev det for meget for DR.

I søndagens afsnit af 'Tæt på sandheden' gav Jonatan Spang udtryk for, at demonstrationen var blevet stoppet. Men det var hverken politiet eller Danske Bank, der stod bag. Berlingske afslører, at det var DR's ledelse, der gav ordren.

Jonatan Spang fik besked på at droppe demonstrationen - og al fremtidig omtale af den - af sin egen chef, DR2-redaktør Peter Gren Larsen.

»Sådan er det bare. DR kan selvfølgelig ikke arrangere en demonstration mod en virksomhed, et parti eller en privatperson. Vi kan jo heller ikke arrangere en demonstration målrettet mod Novo Nordisk, hvis vi ikke kan lide deres medicin,« siger Peter Gren Larsen til Berlingske.

Han understreger, at det er helt i orden at lave satire om Danske Banks problemer efter hvidvaskningsskandalen på DR, men at en opfordring til at demonstrere er over grænsen.

Jonatan Spang fortæller til Berlingske, at han ikke vidste, at man som DR-medarbejder ikke må opfordre til en demonstration.

Derfor ærgrer det ham, at fejlen først blev opdaget nu.

»Og det er ærgerligt, at der ikke lige er én, der opdager det, første gang det står i vores manus. Som det er nu, har vi på redaktionen lagt en masse arbejde i indslagene om Danske Bank-demonstrationen, og jeg risikerer at miste troværdighed over for dem, der ser programmet, og som har hørt mig tale om demonstrationen i flere programmer i træk.«

Jonatan Spangs tungekys med Nye Borgerliges formand Pernille Vermund fik også en del omtale. Foto: DR Vis mere Jonatan Spangs tungekys med Nye Borgerliges formand Pernille Vermund fik også en del omtale. Foto: DR

Demonstrationen, der var planlagt til at foregå 30. oktober foran Danske Banks hovedkontor, må fremover ikke nævnes i programmet.

Dog fik Jonatan Spang lov til at afrunde demonstrationssagaen i søndagens afsnit af 'Tæt på sandheden'.

Mens han stod med skilte, hvor der blandt andet stod 'Fuck Danske Bank' og 'Greed Kills' (Grådighed dræber, red.), lod komikeren som om han fik en besked i sin øresnegl om at stoppe med at opfordre til demonstrationen af DR.

Peter Gren Larsen understreger dog, at Jonatan Spang er velkommen til at demonstrere, så længe han gør det som privatperson.