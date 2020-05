»Jeg har nu tænkt mig at give jer, der lytter med, en skideballe. Eller rettere: Jeg har tænkt mig at give jer, der ikke lyttede med sidste lørdag, en skideballe.«

Således lød det kontant fra Esben Kjær, vært på 'Bagklog på P1', i sidste uges udgave af programmet. Og det er ikke alle, der har taget godt imod skideballen.

Reaktionerne vender vi tilbage til. Først baggrunden: Esben Kjær var godt og grundigt træt af, at lytterne ugen forinden havde slukket for programmet.

Normalt lytter over 200.000 med, når Esben Kjær lørdag formiddag med gæster kommenterer ugens nyheder i en satirisk tone, men forrige uge blev det tal næsten halveret.

Esben Kjær er ikke i tvivl om, hvorfor: Gæsten var Nye Borgerlige-frontfigur, Pernille Vermund.

»Mange af jer var endda så venlige at informere mig om, at hende gad I i hvert fald ikke høre på. Fordi hun er jo så ekstrem, ikke også? Næh, det var hun sådan set ikke,« lød det i lørdagens program fra værten, der henviste til, at Pernille Vermund bidrog med nogle interessante input til corona-debatten.

De input skal ikke tages for givet, selvom man er uenig, understregede P1-værten i programmet og begrundede skideballen med​, at han er pluralist.

»Jeg er stor tilhænger af, at alle demokratiske, legitime synspunkter finder en eller anden form for udtryk, for der bliver vi alle klogere.«

Pernille Vermund var ikke populær blandt 'Bagklog på P1s' lyttere. Flere valgte simpelthen at slukke for radioen, da hun var med for et par uger siden. Foto: Philip Davali Vis mere Pernille Vermund var ikke populær blandt 'Bagklog på P1s' lyttere. Flere valgte simpelthen at slukke for radioen, da hun var med for et par uger siden. Foto: Philip Davali

I programmet henviste han også til, at talrige videnskabelige undersøgelser dokumenterer, at venstrefløjen er mindre villig til at lytte til højrefløjen end omvendt.

En tendens, som Esben Kjær, og andre, der laver debatprogrammer, ofte støder på, forklarede værten i programmet.

»Vi oplever jævnligt, at folk fra venstrefløjen ikke vil være sammen med bestemte debattører fra den modsatte fløj. Eller de vil ikke diskutere det og det, mens det modsatte sjældent er tilfældet.«

Den manglende lydhørhed gør sig også gældende for lytterne, mener han og henviser til et nyligt program med Pernille Skipper fra Enhedslisten som gæst.

Enhedslistens politiske leder Pernille Skipper tiltrak 221.000 lyttere til 'Bagklog på P1'. Navnesøster Pernille Vermund trak kun 128.000.221.000. Mortn Ø 2016, tulle 194, pape 192, fock 184. Pern 128. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Enhedslistens politiske leder Pernille Skipper tiltrak 221.000 lyttere til 'Bagklog på P1'. Navnesøster Pernille Vermund trak kun 128.000.221.000. Mortn Ø 2016, tulle 194, pape 192, fock 184. Pern 128. Foto: Niels Christian Vilmann

Hun er ikke mindre ekstrem end sin navnesøster fra Nye Borgerlige, mener værten og peger på, at førstnævnte står i spidsen for et parti, der er imod kapitalisme og dermed også den fri markedsøkonomi.

Men de ‘ekstreme holdninger’ afholdt ikke folk fra at lytte med. Faktisk var der hele 220.000 lyttere den dag.

Esben Kjær understreger, at hans skideballe ikke har udgangspunkt i eget politiske standpunkt. Sådan ét har han nemlig ikke, når han laver radio. Kritikken er principiel:

»Hvis man kun lytter til dem, man er enig med, bliver man dum,« fortæller han til B.T. og understreger, at skideballen ikke blev vel modtaget af alle.

Var det på sin plads, at Esben Kjær sendte en skideballe i lytternes retning?

»Der var en lytter, der skrev under udsendelsen og var sur over, at jeg sagde, at Enhedslisten var lige så ekstreme som Nye Borgerlige. Han meddelte, at han nu slukkede han for radioen, og dermed illustrerede han jo bare min pointe.«

»Der var også mange begavede reaktioner fra folk, der ikke ønskede at lytte med på grund af Nye Borgerliges tone i debatten - indvandrerdebatten - og det er jo et forståeligt synspunkt. Men hvorfor holde op med at lytte, fordi andres synspunkter skaber ubehagelige følelser i én? Er det ikke netop her, vi bør høre ekstra efter?«

‘Bagklog på P1’ er kanalens næstmest hørte program og er med værtens ord et format, der provokerer til tankevirksomhed og stillingtagen. Deraf skideballen:

»Radiofonisk set tror jeg mest på kraftpædagogik. Det er den tone, vi kører. Vi kan ikke beskyldes for at være underspillede,« griner han og henviser til, at han derfor gerne vil have modspil fra lytterne.

Esben Kjær, vært og redaktør på 'Bagklog på P1' Vis mere Esben Kjær, vært og redaktør på 'Bagklog på P1'

Det fik han i sidste uge. Gennemsnitligt får han omtrent 300 mails per udsendelse, men lørdagens program lå klart i den høje ende. Det var dog overvejende positive mails.

»Der var også borgerlige debattører, der henvendte sig, og man kunne nærmest høre et lettelsens suk. Jeg tror, der er nogle, der føler sig enormt befriet af, at der er nogen, der tør sige det højt.«

Radioværten står ved sit opråb til lytterne:

»Jeg modsiger jævnligt lyttere, men normalt sker det mere som spontane reaktioner på indkomne mails. Jeg har ikke tidligere givet en lang, forberedt kollektiv skideballe på den måde. Men lytterinddragelse er jo en del af programmet. Jeg inviterer jo til, at man går i debat med mig, og så giver jeg også retur.«