Hele redaktionen bag DR2s tech-program 'So ein Ding' er blevet fyret.

DR lukker det mangeårige program om ny teknologi, 'So ein Ding'.

Onsdag er den tre mand store redaktion, der har lavet programmet, blevet opsagt i forbindelse med sindesamtalerne i DR, hvor i alt 385 stillinger blev varslet nedlagt.

»Jeg kan bekræfte, at jeg og de to andre, der i de sidste mange år har været grundstammen i programmet, er blevet opsagt,« siger Dan Poulsen, der indtil nu har været redaktør på programmet.

Vi er gået forrest med at formidle et svært stofområde Dan Poulsen, redaktør, 'So Ein Ding', DR

Han har haft et meget tæt samarbejde med programmets vært Nikolaj Sonne.

Hvorvidt Nikolaj Sonne fortsat vil være tilknyttet DR, er uvist. De senere år har han været tilknyttet som freelancer og er således ikke formelt ansat i DR, men blot hyret ind til de enkelte sæsoner af programmet.

Dan Poulsen er forundret over beslutningen over at lukke et program, der er ret unikt.

»Programmet har været hjerteblod for mig,« siger han og uddyber:

Redaktionen bag 'So Ein Ding' på DR2 er blevet fyret under onsdagens fyringsrunde i DR. Vært Nikolaj Sonne er dog ikke umiddelbart berørt, da han er freelancer og således ikke ansat i DR. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix Vis mere Redaktionen bag 'So Ein Ding' på DR2 er blevet fyret under onsdagens fyringsrunde i DR. Vært Nikolaj Sonne er dog ikke umiddelbart berørt, da han er freelancer og således ikke ansat i DR. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

»Vi synes, at 'So ein Ding' er noget af det reneste public service. Vi er gået forrest med at formidle et svært stofområde - og et område, hvor der er ekstremt stærke kommercielle spillere, og vi har gjort os umage med at dyrke fascinationen af teknologien og samtidig holde os uafhængige af enkelte produkter.«

De seneste fem år har 'So ein Ding' slet ikke lavet produktanmeldelser, hvilket ellers var en central del i programmet, der blev sendt første gang i 2009. I stedet har programmet fokuseret på større sammenhænge og perspektiver inden for teknologi.

I november og december sender DR2 fire 'So ein Ding'-udsendelser - som formentlig bliver de sidste af slagsen.

B.T. ville gerne have talt med DRs ledelse om beslutningen om at lukke programmet, men herfra lyder meldingen, at man først har mulighed for at stille op fredag.