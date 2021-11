Onsdag rettede influencer og tv-personlighed Lærke Bodilsen skarp kritik af DR, efter de har valgt at droppe anden sæson af hendes programserie 'Se på mig'.

Lærke Bodilsen forklarede til B.T., at hun »føler sig virkelig forrådt,« da hun har brugt måneder på at filme til den nye sæson og samtidig har sagt nej til andre tv-programmer.

Over for B.T. Aarhus bekræfter DR nu, at de har droppet anden sæson med Lærke Bodilsen.

I et skriftligt svar, forklarer Kasper Tøstesen, der er redaktionschef på DR Ung, at de mener, det var det bedste for alle at stoppe samarbejdet.

»Vi havde et fint samarbejde med Lærke Bodilsen om seriens første sæson, og fortsættelsen havde som ambition at nuancere og udvikle fortællingen yderligere,« skriver han og uddyber:

»Det har vi haft mange snakke om undervejs, men desværre har vi ikke kunnet blive enige om afgørende elementer i seriens indhold. Derfor har vi efter moden overvejelse fundet det mest hensigtsmæssigt for alle parter at stoppe samarbejdet.«

Lærke Bodilsen forager og chokerer både på Instagram og i sit tv-program 'Se på mig', men sidstnævnte er slut nu.

Kasper Tøstesen fortæller yderligere, at de ikke mener, det kunne have været anderledes.

»Det er vi ærgerlige over, men når man laver en serie, der som her fortæller en personlig historie, er det helt afgørende, at begge parter skal kunne se sig selv i det færdige produkt. Hvis det ikke er tilfældet, er det bedre at sige stop,« afslutter de.

Det er dog ikke en forklaring, Lærke Bodilsen giver ret meget for.

»Jeg kan ikke rigtig bruge det til noget, jeg har filmet et halvt år med dem, hvis de ikke kunne bruge det til noget, så havde vi jo ikke filmet i så lang tid. Jeg kan ikke genkende det billede, fordi vi har filmet det, de gerne ville have, vi skulle. Jeg synes bare, det er endnu en gang lort for at være ærlig,« siger hun til B.T. Aarhus.