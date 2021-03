Emil Fammé Hansen og Nicklas Flenø Mikaelsens glemmer formentlig aldrig 2020.

Året, hvor coronakrisen vendte op og ned på hele verden, overrumplede de fleste, men for de to barndomsvenner fra Fredericia, der nu er aktuelle i DRs overlevelsesprogram 'Alene i vildmarken', blev det alligevel lidt vildere end gennemsnittet.

Som man ser i første afsnit af 'Alene i vildmarken', var Emil og Nicklas inden tv-optagelserne i Nordnorge på en stor jordomrejse, hvor de cyklede igennem Asien og videre op igennem Sydamerika.

Her nåede de i løbet af halvandet år at runde de første 25.000 kilometer på cykel, da de pludselig 13. marts 2020 ramlede ind i, hvad de selv har kaldt for et 'corona-mareridt'.

Nicklas og Emil i 'Alene i vildmarken'. Vis mere Nicklas og Emil i 'Alene i vildmarken'.

»Vi har kendt hinanden, siden vi som fireårige begyndte til fodbold,« fortæller i dag 23-årige Emil om starten på deres fælles eventyr.

De voksede op på samme vej og brugte hver sommerferie sammen. Eventyrlyst og kærlighed til naturen fik de fra Nicklas' far, der med Nicklas' ord er et 'ekstremt naturmenneske'.

Nicklas' far cyklede selv rundt med sine kammerater i 1992-1993 og har fortalt os historier om turen, siden vi var små,« fortæller Emil.

»Han har altid fået os væk fra computeren og ud i naturen, og hver sommer sejlede vi Fyn Rundt uden mobil eller ur og bare spiste, når vi var sultne, og sov, når vi var trætte,« tilføjer Nicklas.

Nicklas og Emil på deres jordomrejse. Foto: Privatfoto Vis mere Nicklas og Emil på deres jordomrejse. Foto: Privatfoto

Derfor kastede de sig selv ud på den store jordomrejse, og målet på 30.000 kilometer på cykel var i sigte, da de i Bolivia altså blev ramt af corona-symptomer og opsøgte et lokalt lægehus.

'Cykeldrengene', som de kalder sig på sociale medier, har tidligere beskrevet i B.T., hvordan de blev sat i corona-isolation på et hospital med en svageligt syg mand fra Colombia som eneste selskab og i tre døgn ikke vidste, hvad der ville ske med dem.

»Lægerne turde ikke komme ind på vores stue. Vi kan ikke spansk, og der var ingen tolk, så vi kunne ikke tale med nogen, og der var ikke noget internet til vores mobiler, så vi kunne komme i kontakt med dem derhjemme,« husker Nicklas i dag tilbage.

»Den ældre mand, som vi var på stue med, var meget ramt, og vi endte med at måtte give ham mad og hjælpe ham på toilettet,« tilføjer Emil.

Det endte heldigvis med, at de alle blev testet negativ for corona, og de to danskere blev hjulpet hjem til Danmark af en større mængde familie og venner, der var blevet urolige – og ikke længe efter meldte de sig til 'Alene i vildmarken'.

»Vi har set alle de tidligere sæsoner og altid snakket om, hvor fedt det kunne være at blive udfordret på den måde,« forklarer Nicklas om deres lyst til hurtigt at komme tilbage på eventyr.

»På vores jordomrejse havde vi mødt en masse mennesker. I 'Alene i vildmarken' fik vi muligheden for at lære os selv bedre at kende,« lyder det fra Emil.

Og selvom man skulle tro, at man oven på et sydamerikansk corona-mareridt havde brug for en pause, så har Nicklas og Emil konstant ja-hatten på og håber at kunne inspirere andre med deres rejser.

Nicklas og Emil på deres jordomrejse. Foto: Privatfoto Vis mere Nicklas og Emil på deres jordomrejse. Foto: Privatfoto

»Der er for eksempel så meget pres på unge om at tage en uddannelse. Emil og jeg vil gerne inspirere folk til, at de skal gå deres egne veje og vise, at det sagtens kan lykkes. Vi vil for eksempel gerne cykle jorden rundt igen og forhåbentlig lave det som et tv-program, der kan inspirere folk,« fortæller Nicklas.

»Vores magiske ord er 'hold kæft, hvor har vi det godt'. Vi vender altid det negative til noget positivt. Det kun dig selv, der styrer, om det skal være en god dag eller en lortedag,« lyder det fra Emil.