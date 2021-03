Hvordan ville du forberede dig på flere uger, måske måneder, alene i den norske vildmark uden andet mad i sigte, end du kan finde i naturen?

Barndomsvennerne Emil Fammé Hansen og Nicklas Flenø Mikaelsen, der er med i den nye sæson af DRs overlevelsesprogram 'Alene i vildmarken', havde en helt særlig plan – som i sidste ende var ved at koste dem deres deltagelse.

Før optagelserne til 'Alene i vildmarken' gik i gang sidste sommer, havde de netop brugt halvandet år på at cykle jorden rundt, hvilket kunne ses på badevægten, fortæller de.

»Vi var to streger i luften. Vi vidste godt, at hvis vi skulle have bare en lille chance i vildmarken, så skulle vi tage på,« forklarer Nicklas.

Nicklas og Emil fra 'Alene i vildmarken'. Foto: DR Vis mere Nicklas og Emil fra 'Alene i vildmarken'. Foto: DR

Hen over sommeren besluttede de derfor hver dag frem mod turen til Nordnorge at få så mange kalorier indenbords som muligt. Blandt andet drak de dagligt to – med deres egne ord – 'klamme supershakes'.

»Der var ekstremt mange kalorier i. Vi drak også ren olivenolie, og når vi lavede aftensmad, var det med så meget madlavningsfløde som muligt. Vi skulle bare have den fedeste mad, vi kunne få fat i,« fortæller Nicklas.

»Det var så grelt, at da jeg på et tidspunkt havde spist så meget, at jeg var ved at knække mig, kom Nicklas løbende ud til mig på toilettet og råbte: 'Hold så meget inde, som du kan',« tilføjer Emil med et grin.

De to Fredericia-drenge er konkurrencemennesker med stort K, men deres 'all-in'-mentalitet havde taget overhånd.

Hvem ville du helst være alene i vildmarken med?

Inden tv-optagelserne skulle de til et lægetjek, og her fik Nicklas konstateret for højt levertal og blev sendt til ultralydsscanning på Middelfart Sygehus.

»Vi var lige ved ikke at kunne komme med,« fortæller Nicklas, der i perioden endte med at tage 17 kilo på, mens Emil 'nøjedes' med at tage 13-14 kilo på.

»Vores mavesække udspilede sig jo helt vildt, så hvis man skulle gøre det en anden gang, synes jeg nok, vi skulle have været mere påpasselige,« griner Nicklas.

Og generelt virker kalorie-taktikken til at gå igen hos de tre nye par, som man møder i første afsnit af 'Alene i vildmarken'.

Camilla og Martha. Foto: DR Vis mere Camilla og Martha. Foto: DR

Ægteparret Camilla Varming Nielsen og Martha Marie Jensen fra Krarup på Fyn fortæller, at de, inden de skulle afsted, aftalte, at de ikke måtte sig nej tak til mad for at have depoterne fyldt op.

»Det var den fedeste sommer ikke at skulle tænke på bikinilinjen. Der blev sagt ja tak til rigtig mange is,« fortæller de grinende.

Det tredje par, Danielle Gregory og Patrick Bates fra Amager, besluttede også, at der ikke skulle holdes igen inden afrejse.

»Der blev bare kørt ned med alt, hvad man havde lyst til. Vi drak fløde i stedet for mælk, godt med ekstra sukker, man blev godt nok fyldt op,« griner Danielle.

Patrick og Danielle. Foto: DR Vis mere Patrick og Danielle. Foto: DR

Det er femte gang, at DR sender 'Alene i vildmarken'.

Efter fire solosæsoner har man i år valgt at sende folk ud i forskellige par-konstellationer.

Programredaktør Stine Preem har tidligere forklaret til B.T., hvad man håber at få ud af den nye parudgave:

»Vi vil gere have nogen med, som seerne kan spejle sig i. Jeg kan godt lide tanken om, at man kigger til siden i sofaen og tænker, 'hvordan ville vi klare os' eller 'hvem ville jeg selv tage med?'.«