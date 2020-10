'Borgen' blev som bekendt ikke kun et hit herhjemme, men også i udlandet, og det sendte flere af skuespillerne ud på internationale eventyr.

I anledning af, at DR for tiden arbejder på en ny fjerde sæson af den populære tv-serie, har B.T. spurgt skuespillerne fra de første tre sæsoner, hvad de fik ud af at være med.

Mest kendt er historierne om Sidse Babett Knudsen og Pilou Asbæk, hvis roller som henholdsvis statsminister Birgitte Nyborg og spindoktor Kasper Juul åbnede op for roller i store amerikanske tv-serier og film.

Sidse Babett Knudsen havde i midten af 00'erne allerede et fint dansk cv med film som 'Den eneste ene', 'Monas verden' og 'Efter brylluppet', da 'Borgen' pludselig sendte hende til Hollywood og HBO-serien 'Westworld' og Tom Hanks-filmen 'Inferno'.

»Jeg er fuldstændig vild med Sidse. Hun er både en sej kvinde i sig selv og en fantastisk skuespiller. Jeg har set hende i 'Borgen', hvor hun spiller statsminister. Både min kone og jeg er vild med den serie,« fortalte 'Inferno'-forfatter Dan Brown i 2017 til B.T.

Pilou Asbæk har også flere gange fortalt, hvordan 'Game of Thrones'-bagmændene, David Benioff og D.B. Weiss, er kæmpe fans af 'Borgen' og derfor hyrede ham til at spille piraten Euron Greyjoy i de sidste tre sæsoner af den gigantiske tv-serie.

Da fjerde sæson af 'Borgen' blev annonceret i foråret, skrev han på sin Instagram-profil:

'Uden ('Borgen', red.) ville min verden i dag se helt anderledes ud. 'Game of Thrones' og mange andre ting skete kun på grund af 'Borgen'.'

Den sidste skuespiller, som i udgangspunktet har fået mest ud af at være med i 'Borgen', er Birgitte Hjort Sørensen, der fik sit store gennembrud som journalisten Katrine Fønsmark og sendte hende direkte til Hollywood, hvor hun kom med i 'Game of Thrones', Martin Scorsese-serien 'Vinyl' og komediefilmen 'Pitch Perfect 2', der blev den bedst sælgende musik-komedie nogensinde, da den indtjente næsten to millarder kroner i 2015.

Herunder kan du se, hvad flere af skuespillerne fik ud af at være med i 'Borgen':

Peter Mygind

Spillede i 'Borgen' formand for Arbejderpartiet Michael Laugesen, der ender som chef for tabloid-mediet Ekspres.

»Der er ingen tvivl om, at min medvirken i 'Borgen' har haft betydning for min medvirken i forskellige ting i udlandet. Jeg er hos Artmanagement i Danmark og så hos Vizard Agency i Tyskland og har blandt andet lige været med i tv-filmen 'Mein Altweibersommer' på ARD med Iris Berben, som er en af Tysklands største kvindelige stjerner.«

Han tilføjer:

»Så er Emma Thompson stor fan af 'Borgen', og det var måske også medvirkende til, at jeg kom med i 'Last Christmas' (film med 'Game of Thrones'-stjernen Emilia Clarke, red.) ud over, at jeg lavede en god casting selvfølgelig.«

»Jeg stod i en elevator for nogle år siden ved Berlinalen (filmfestival i Berlin, red.), og så er der en mand i jakkesæt, der siger: 'You are the guy from 'Borgen'. I love your character'. 'Thank you,' svarer jeg. 'What do you do?' spørger jeg. Han svarer: 'I work for Paramount Pictures' (stort amerikansk filmselskab, red.). På vej ud af elevatoren spørger jeg så: 'What do you do?'. Han svarer: 'I am the boss'. Vi fik et par drinks i baren. Det er sgu meget sjovt, hvordan lille Danmark har placeret sig selv på verdens tv-serie-kort.«

Lars Knutzon

Spillede i 'Borgen' Birgitte Nyborgs ven og politiske rådgiver Bent Sejrø.

»Jeg har været med i den tysk-norske film 'Løvekvinden' og har ellers fået et par tilbud, hvor jeg var forhindret. Jeg skulle have været med i en engelsk serie, men den er indtil videre blevet nedlagt.«

Julie Agnete Vang

Spillede i 'Borgen' Nete Buch, medlem af Birgitte Nyborgs parti.

»Selv om det var en birolle, så fik jeg faktisk ret meget opmærksomhed,« fortalte hun tidligere på året til B.T. og tilføjede, at hun dog ikke har søgt en international karriere:

»Jeg er ikke et karrieremenneske som sådan. Jeg er ikke vild efter at skulle være væk på optagelser i et helt eller halvt år ad gangen. Det er jo et kæmpe familieoffer, og det er jeg ikke klar på, så længe mine børn er små. Jeg har jo ikke sat min datter i verden for så bare at skride fra hende.«

Julie Agnete Vang lavede på et tidspunkt en reklame for en norsk bank med den amerikanske filmstjerne George Clooney, der efterfølgende inviterede hende til Los Angeles.

»Jeg sagde pænt nej. Jeg har ikke det drive og heller ikke nerverne til at skulle kæmpe for at blive en stor international stjerne. Jeg ville hellere hjem igen til Frederiksberg,« har hun fortalt til Alt for damerne.

Christian Tafdrup

Spillede i 'Borgen' tv-chef Alexander Hjort.

»Jeg oplevede ikke den store interesse fra udlandet på baggrund af rollen.«

Lisbeth Wulff

Spillede i 'Borgen' redaktionssekretær på TV1 Pia Munk.

»Jeg fik ikke job i udlandet, men vidunderlige fans, som købte Pia Munk-briller og klippede deres lange hår.«

Iben Dorner

Spillede i 'Borgen' Birgitte Nyborgs ministersekretær Sanne.

»Jeg har lavet flere udenlandske job siden 'Borgen' – senest en af hovedrollerne i thrillerserien 'Tynd is' produceret af Sverige og Island. Lige nu er jeg Rosa Hartung i 'Kastanjemanden' til Netflix, men hvad præcist jobtilbuddene er kommet fra, er altid lidt kompliceret at placere.«

Kristian Halken

Spillede i 'Borgen' medlem af Birgitte Nyborgs parti Erik Hoffmann.

»Der kom ikke bud fra udlandet på grund af serien.«

Petrine Agger

Spillede i 'Borgen' minister for Arbejderpartiet Pernille Madsen.

»Jeg har ikke fået tilbud fra udlandet... Desværre.«

Søren Malling

Spillede i 'Borgen' chefredaktør på TV1 Torben Friis.

Søren Malling fortalte i 2018 til Euroman, at han forgæves havde forsøgt at få job i udlandet efter 'Borgen' og 'Forbrydelsen', men manglede en agent, der kunne sparke døre ind.

»Man skal også forstå, at i udlandet er mellemmanden meget vigtig. En amerikansk producent ringer ikke direkte til skuespilleren, det gør man bare ikke. Jeg ringede til producenter, men det virkede slet ikke. Du skal have et bureau, altså en veletableret agent, der sørger for dig. Så kan producenten ringe til bureauet, og bureauet kan ringe til producenten og spørge, hvad der er los, og så sige, at han har det her katalog af skuespillere i stald.«