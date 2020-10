Hvem er Danmarks største skuespillere? Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Trine Dyrholm? Nej, Danmarks største skuespillere er en trio, du helt sikkert aldrig havde gættet på.

Ifølge Dansk Skuespillerforbund er Danmarks tre største – i højden – skuespillere Jens Christian Holland, Kasper Leisner og Peter Plaugborg på 204, 201 og 200 centimeter.

Førstnævnte er bedst kendt for i 1990'erne at medvirke i de populære skrabejulekalender-reklamer på TV 2.

Nummer to spillede blandt andet tidligere i år dronning Margrethes far, Frederik IX, i DR's serie 'Frederik IX', og tredjepladsen, Peter Plaugborg, er for tiden aktuel i DR's dramaserie 'Ulven kommer', hvor han spiller en far, der måske/måske ikke er voldelig over for sin familie.

Jens Christian Holland i den gamle skrabejulekalender-reklame.

Da B.T. møder Peter Plaugborg forud for premieren på 'Ulven kommer', erkender han, at det ikke altid er lige nemt at være en af Danmarks 'største' skuespillere.

»Det er ikke guld og grønne skove at være to meter høj,« smiler han.

»Vi havde en fotograf på afsnit tre og fire, som er helt almindelig i højden. For at få hende op i den rette højde, måtte produktionen give hende buffalosko på, så det passede bedre. Tit stiller man sine medspillere op på kasser for at udligne niveauet, men fotografen skal jo kunne gå rundt, og derfor var det nemmere med buffalosko.«

Han tilføjer:

Peter Plaugborg, Noah Storm Otto, Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Bjarne Henriksen og Christine Albeck Børge under pressemøde på DR Dramas serie i efteråret: 'Ulven kommer', i DR Koncerthuset i København, tirsdag den 22. september 2020.

»Jeg ser jo bare ud, som jeg gør. Jeg kan gøre mig tyndere og tykkere, men højden er svær at gøre noget ved. Jeg har vænnet mig til det.«

Det lykkedes i denne omgang ikke B.T. at få Danmarks allerstørste skuespiller, Jens Christian Holland, i tale.

Andenpladsen, Kasper Leisner, er dog hurtig på mailen og er stolt over sin position blandt danske skuespillere.

»Den eneste medalje, jeg har, er en bronzemedalje i svømning, fra da jeg var dreng. Så en andenplads i DM i høje skuespillere er da et trin højere op på podiet. Så det er jeg da glad for. Hvad kan det ikke ende med,« spørger han.

Kasper Leisner

Peter Plaugborg fortæller til DR's pressemøde, at han igennem tiden har fået at vide, at han var for høj til en rolle. Blandt andet da han i sin debutforestilling på Odense Teater skulle spille med i Kaj Munks 'Ordet' og måtte høre for det af instruktøren.

Kasper Leisner har også eksempler på jobs, der muligvis har været påvirket af hans statur.

»Den sidste rolle jeg havde på teatret, inden corona stjal mine job, var som Long John Silver på Folketeatret i 'Skatteøen'. Navnet siger jo lidt sig selv, at havde jeg været Danmarks næstlaveste skuespiller, er det ikke sikkert, de lige havde tænkt på mig til den rolle.«

Han tilføjer:

»Til foråret skal jeg spille Gandalf i 'Hobbitten' på Det Kongelige Teater. Da der skulle uddeles roller, vil jeg nok sige, at min højde hurtigt afgjorde, at man ikke satte mig på holdkortet som Hobbitten eller nogen af dværgene. Jeg tror heller ikke, at Tom Cruise (der er 170 centimeter høj, red.) ringer lige foreløbigt og spørger, om jeg vil lave en 'walk'n'talk'-scene med ham på film.«

Kasper Leisner har ligesom Peter Plaugborg haft medspillere op at stå på en kasser. Derudover har han på film ofte måtte læne sig op ad en bordkant eller simpelthen sætte sig ned for ikke at forsvinde ud af billedet.

Adspurgt, om han nogensinde har drillet Peter Plaugborg med, at han er en centimeter højere, slutter han sit svar:

»Jeg har kun haft fornøjelsen afat spille sammen med Peter på DR Radiodrama. Der skulle vi spille sammen med Ole Boisen. Vi sad ned, mens Ole stod, så vi alle kunne snakke lige ind i mikrofonen. Jeg tror, at han (Peter Plaugborg, red.) den dag havde taget sine store, tykke vinterstøvler på for lige at markere en gang. Men fair nok. Hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg, at Peter nok bænker en del mere end mig i træningscentret, så det går sgu nok lige op.«