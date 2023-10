Dan Boie bliver ofte castet som den hårde fyr.

Det gælder også hans seneste rolle som bandelederen Panik i DRs aktuelle søndagsserie 'Huset' – men rollen som den hårde fyr kommer også af ægte, levet erfaring.

»Jeg kan se mig selv i Panik i forhold til den fortid, jeg har haft,« fortæller den 38-årige skuespiller, da B.T. møder ham på pressedagen for DR-serien.

»Jeg har så heldigvis taget en anden vej siden da. Men jeg har helt sikkert kunne parallellere nogle ting derfra til min karakter, som jeg har brugt.«

Dan Boie, Gustav Giese og Sami Darr spiller alle indsatte i DRs store søndagsserie 'Huset'. Foto: Søren Lind. Vis mere Dan Boie, Gustav Giese og Sami Darr spiller alle indsatte i DRs store søndagsserie 'Huset'. Foto: Søren Lind.

For som ung i hjembyen Frederikssund var Dan Boie selv på kant med loven.

Han mistede som syvårig sin far til selvmord, og siden udviklede han angst, foruden en rodløshed og et stofmisbrug til at dulme det hele.

Han endte tilmed med en fængselsdom for vold.

»Jeg er vokset op i et råt miljø og gjorde nogle ting, som jeg ikke har været stolt af. Jeg kom ud af et stofmisbrug for 16 år siden,« forklarer Dan Boie.

Dan Boie som bandelederen Panik i 'Huset'. Foto: Adam Wallensten / DR. Vis mere Dan Boie som bandelederen Panik i 'Huset'. Foto: Adam Wallensten / DR.

»Så jeg kender godt det miljø, men det er også godt, at jeg har fået en masse erfaring i dag, som jeg kan tage med mig videre.«

Sønnen blev redningen

For særligt øjenåbnende var det for ham at blive far til sønnen Julian, der i dag er 12 år gammel.

»Mit vendepunkt var helt sikkert at få en søn. Jeg fik en søn tilbage i 2011, men jeg kom ud af alt det der, som jeg var i dengang i år 2007, så det har taget nogle år for mig også at komme det skridt videre,« forklarer den 38-årige 'Huset'-skuespiller.

»Men efter jeg har fundet kærligheden i min søn, så har jeg taget nogle andre ting til mig, og jeg er vokset på en anden måde.«

Det var nemlig først, da Dan Boie fik øjnene op for skuespillet, at han også fik en ny vej i livet.

En vej, han siden har fastholdt – og som nu har ført ham til DRs nye søndagsserie 'Huset'.

Hør seneste afsnit af B.T.-podcasten 'Det vi taler om' herunder.