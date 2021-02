Af frygt for at ramle ind i en ny personlig nedtur valgte André Babikian for lidt over ti år siden at indstille sin skuespillerkarriere. Så kom TV 2 pludselig med et godt tilbud.

Kan du huske 'Livvagterne'? DRs krimiserie, der i 2009 fulgte op på succeser som 'Rejseholdet' og 'Forbrydelsen' og blandt andet vandt en amerikansk Emmy for bedste udenlandske tv-serie.

Efter flere års kamp scorede den dengang 36-årige André Babikian hovedrollen i serien, der gav 'Badehotellet'-stjernen Cecilie Stenspil et gennembrud, og så skulle man ellers tro, at lykken var gjort. Det var den ikke.

Allerede før han gik i gang med 'Livvagterne', havde André Babikian nemlig taget en beslutning om at sige farvel til sin livsdrøm og starte forfra med en ny uddannelse, da det usikre liv som freelanceskuespiller tog hårdt på ham.

André Babikian, da han i 2009 spillede med i DR-serien 'Livvagterne' med Cecilie Stenspil og Søren Vejby. Foto: Søren Bidstrup Vis mere André Babikian, da han i 2009 spillede med i DR-serien 'Livvagterne' med Cecilie Stenspil og Søren Vejby. Foto: Søren Bidstrup

»Det startede, tre-fire år efter jeg blev færdig på teaterskolen, hvor jeg gik i nogle år og ikke rigtig havde noget at lave. Jeg blev stresset og deprimeret og havde det ikke særlig godt,« fortæller André Babikian til B.T.

Han begyndte at læse en HF, og selvom han pludselig fik en rolle i 'Livvagterne', var beslutningen truffet, og efterfølgende meldte han sig ud af skuespillerforbundet.

»Jeg er ikke fantast. Jeg vidste godt, at alt ikke var lysegrønt på den anden side af 'Livvagterne', så jeg tænkte, at jeg formodentlig ville rende ind i samme problematik som tidligere. Da 'Livvagterne' var færdig, fortsatte jeg mit projekt med at komme ud af skuespillet og over i et andet arbejdsliv,« forklarer han og tilføjer, at han i de følgende ti år kun lavede en enkelt teaterforestilling.

Først kastede han sig med hjælp fra en ven ud i et nyt liv som ledelseskonsulent, og siden åbnede han en restaurant på Vesterbro i København, som viste sig at blive medvirkende til hans skuespillercomeback.

Skal du se den nye sæson af 'Sommerdahl'?

TV 2 var nemlig for et par år siden i gang med at lede efter skuespillere til en ny krimiserie til TV 2 Charlie, hvor man manglede en politimakker til Peter Mygind.

En af casterne kom regelmæssigt og spiste på André Babikians restaurant, og hun spurgte en dag, om han ikke ville give et bud på rollen.

»Jeg tror, de havde svært ved at finde en skuespiller, der skulle spille ved siden af Peter, fordi der var flere tv-stationer, der skulle blive enige, og så gav jeg det et skud,« fortæller André Babikian, som altså endte med at få rollen som politiefterforsker Flemming Torp i TV 2 Charlies populære krimiserie 'Sommerdahl', der er blevet solgt til en lang række lande og for tiden er aktuel med en sæson to i Danmark.

Og det har været en kæmpe fornøjelse at være tilbage, fortæller han.

André Babikian og Peter Mygind som politiefterforsker-makkerpar i TV 2 Charlies 'Sommerdahl'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere André Babikian og Peter Mygind som politiefterforsker-makkerpar i TV 2 Charlies 'Sommerdahl'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

»Jeg sagde farvel til skuespillet med helt åbne øjne og fred i sjælen og har haft nogle gode år, hvor jeg har lavet andre sjove ting, men jeg har genopdaget, hvor meget jeg elsker skuespillerfaget, og hvor meget jeg godt kan lide at spille og være foran et kamera.«

Da han var med i 'Livvagterne' tilbage i 2009, var Facebook stadig relativ nyt i Danmark, og man havde generelt ikke samme kontakt med fans på sociale medier, som man har i dag. Den forskel kan han godt mærke i dag.

»Jeg får en del mail og beskeder fra folk, der synes, det er en god serie. På 'Livvagterne' var vi også flere, der delte de store roller, så jeg er nok også mere eksponeret på 'Sommerdahl'.«

At hans skuespillercomeback sidste år blev forstyrret af en coronakrise har ikke ødelagt fornøjelsen. Faktisk har det været en fordel, forklarer han.

Peter Mygind, Laura Drasbæk og Andrè Babikian i 'Sommerdahl'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2 Vis mere Peter Mygind, Laura Drasbæk og Andrè Babikian i 'Sommerdahl'. Foto: Mike Kollöffel/TV 2

»Jeg har jo stadig en restaurant, som lider og har kostet mange penge. Vores ansatte får løn, men det har jeg ikke som ejer. Så rent økonomisk er tv-serien faktisk kommet ret belejligt. Så har jeg haft et andet arbejde at kunne tjene penge på.«

Med 'Sommerdahl' har han også fået en ny god ven i Peter Mygind. De har lavet et bookingbureau, og til sommer er planen at tage på foredragsturné sammen. Første job er allerede booket på Hotel Marienlyst i Helsingør, hvor 'Sommerdahl' bliver optaget, fortæller han.

Nu giver André Babikian skuespillet en chance igen. Han har allerede fået en ny rolle i den kommende sæson af 'Borgen', hvor han skal spille DRs generaldirektør, og derudover nyder han, at han ikke som i gamle dage er afhængig af, at telefonen ringer.

»Jeg vil rigtig gerne fortsætte, nu er jeg bare i den privilegerede situation, at jeg ikke har brug for det, fordi jeg har andre arbejdsben at stå på.«