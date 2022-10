Lyt til artiklen

»Det springende punkt var at røre ved en død gris,« fortæller Maria Rossing med et grin.

Den 46-årige skuespiller har en af hovedrollerne i DRs nye dramaserie 'Carmen Curlers' som den handlekraftige landsmandskone Birthe Windfeld.

Som forberedelse til rollen sendte DR hende på et slagterkursus, så hun på troværdig vis kunne partere en gris i serien – og det var lidt af en udfordring, fortæller hun.

»Jeg var på kursus hos nogle drevne slagter-dudes, og bare det at skulle røre ved en død grisekrop var enormt grænseoverskridende.«

Maria Rossing i rollen som Birthe Windfeld i 'Carmen Curlers'. Vis mere Maria Rossing i rollen som Birthe Windfeld i 'Carmen Curlers'.

Da først hun havde klaret det indledende møde med den døde gris, gik det fint med at skære i den, men da hun under optagelserne til 'Carmen Curlers' skulle arbejde med en helt nyslagtet gris, måtte hun endnu en gang tage en dyb indånding.

»De grise, jeg parterede på kurset, havde jo været døde i et døgns tid, men denne her var stadig varm og helt blød i vævet,« husker hun tilbage.

»Det var jeg fandeme bange for. Jeg kom jo igennem det og tror, det så nogenlunde cool ud, men mit hjerte galopperede. Jeg var nærmest ved at besvime,« smiler hun.

Maria Rossing har i løbet af karrieren spillet med i en lang række film og tv-serier, men rollen som Birthe Windfeld vægter hun særlig højt.

Maria Rossing på et DR-pressemøde om tv-serien 'Carmen Curlers' i DR Byen torsdag 22. september 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Maria Rossing på et DR-pressemøde om tv-serien 'Carmen Curlers' i DR Byen torsdag 22. september 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Hun har tidligere arbejdet sammen med seriens hovedforfatter, Mette Heeno, og da de privat kender hinanden rigtig godt, har hun kendt til serien og rollen i mange år.

»Jeg har altid identificeret mig meget med Birthe-karakteren, og hvis det var endt med, at jeg ikke skulle spille hende, var jeg blevet meget ulykkelig, for jeg føler, at hun stille og roligt er vokset lidt sammen med mig,« forklarer hun og tilføjer:

»Der var ingen andre til casting på rollen, men jeg vil sige, at jeg var mere lettet end lykkelig, da jeg fik at vide, at de havde valgt mig.«

